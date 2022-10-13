Общество 13.10.2022 в 12:21

Жителей небольших сел Бурятии призывают голосовать за вышки

Села-победители могут получить сотовую связь и интернет уже в следующем году
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Текст: Константин Воронов
Жителей небольших сел Бурятии призывают голосовать за вышки
На портале Госуслуг стартовало голосование за населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые в 2023 году приоритетно обеспечат мобильной связью, включая высокоскоростной доступ к Интернету. Программа реализуется в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УНЦ).

Как сообщили в Минтрансе Бурятии, проголосовать за установку вышки сотовой связи может любой совершеннолетний гражданин России, постоянно зарегистрированный по месту жительства в том регионе, за населённый пункт которого голосует.

Проголосовать можно через портал Госуслуг, если есть подтверждённая учётная запись и в личном кабинете указан адрес регистрации. Также можно проголосовать, направив письмо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать населённый пункт, где нужен мобильный интернет, ФИО и адрес постоянной регистрации.

Онлайн-голосование продлится до 12 ноября 2022 года. По почте письма будут приниматься до 26 ноября.

«Второй этап программы УЦН реализуется в отдаленных селах, не охваченных сотовой связью, в которых проживают от 100 до 500 человек. Населённые пункты, вошедшие в ТОП-18, имеют все шансы на строительство сотовой вышки в 2023 году и соответственно они получат доступ к услугам сотовой связи и Интернету», — сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.

Напомним, в 2021 году мобильной связью по технологии LTE и интернетом были обеспечены первые 19 сел Бурятии. В этом году продолжается подключение еще 20 населенных пунктов, 5 из которых подключат до конца 2022 года, оставшиеся 15 - до 31 марта 2023 года.

Фото: «Номер один»
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