Жителей небольших сел Бурятии призывают голосовать за вышки

На портале Госуслуг стартовало голосование за населенные пункты с численностью от 100 до 500 человек, которые в 2023 году приоритетно обеспечат мобильной связью, включая высокоскоростной доступ к Интернету. Программа реализуется в рамках второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УНЦ).Как сообщили в Минтрансе Бурятии, проголосовать за установку вышки сотовой связи может любой совершеннолетний гражданин России, постоянно зарегистрированный по месту жительства в том регионе, за населённый пункт которого голосует.Проголосовать можно через портал Госуслуг, если есть подтверждённая учётная запись и в личном кабинете указан адрес регистрации. Также можно проголосовать, направив письмо в Минцифры России по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2. В письме нужно указать населённый пункт, где нужен мобильный интернет, ФИО и адрес постоянной регистрации.Онлайн-голосование продлится до 12 ноября 2022 года. По почте письма будут приниматься до 26 ноября.«Второй этап программы УЦН реализуется в отдаленных селах, не охваченных сотовой связью, в которых проживают от 100 до 500 человек. Населённые пункты, вошедшие в ТОП-18, имеют все шансы на строительство сотовой вышки в 2023 году и соответственно они получат доступ к услугам сотовой связи и Интернету», — сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Напомним, в 2021 году мобильной связью по технологии LTE и интернетом были обеспечены первые 19 сел Бурятии. В этом году продолжается подключение еще 20 населенных пунктов, 5 из которых подключат до конца 2022 года, оставшиеся 15 - до 31 марта 2023 года.Фото: «Номер один»