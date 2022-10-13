Общество 13.10.2022 в 14:09

Поезд Иркутск–Улан-Батор в этом году перевез более 7,8 тыс пассажиров

Он возобновил курсирование в апреле, совершив 45 рейсов за пять месяцев
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Поезд Иркутск–Улан-Батор в этом году перевез более 7,8 тыс пассажиров
Международный поезд Иркутск – Улан-Батор, возобновивший курсирование в апреле 2022 года, совершил 45 рейсов. За пять месяцев его пассажирами стали свыше 7,8 тыс человек, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Подавляющее большинство пассажиров – 7,2 тыс человек, совершили поездки на территорию Монголии и обратно. Остальные воспользовались международным поездом для поездки по участку Иркутск – Наушки.

Поезд отправляется из Иркутска по понедельникам и пятницам, а из Улан-Батора – по вторникам и субботам. По маршруту курсирует два состава – формирования Восточно-Сибирского филиала АО «ФПК» и Улан-Баторской железной дороги.

Продажа билетов на поезд Иркутск – Улан-Батор открыта за 60 суток до поездки. Актуальную информацию о движении поездов можно получить на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

Фото: pixabay.com
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