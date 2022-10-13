В Улан-Удэ от семей мобилизованных поступило сто заявок на дрова и уголь

В столице Бурятии с 11 октября началась доставка твердого топлива семьям военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. На сегодня в администрацию Улан-Удэ от семей мобилизованных поступило уже 100 заявок.- За два дня по городу дрова получили 13 семей. Сегодня начинаем поставку угля, пока по углю у нас три заявки. Я хочу обратить внимание, что есть определенный перечень документов, которым необходимо дать подтверждение - это обязательно справка из военкомата о том, что человек призван, это в обязательном порядке прописка, потому что на территории города помощь оказывается только жителям, имеющим прописку в Улан-Удэ. Поэтому, уважаемые жители, администрация города помогала и будет помогать, но мы просим вас правильно предоставлять документы. Это способствует тому, что решение принимается сразу же, и поставка осуществляется уже в течение двух-трех дней, - председатель Комитета по социальной и молодежной политике мэрии Светлана Трифонова.На одну семью положено 10 кубов дров или 3,8 тонны угля. Оформить единоразовую помощь в виде твердого топлива имеют право члены семьи, зарегистрированные по месту жительства на дату мобилизации с мобилизованным гражданином РФ: супруга, несовершеннолетние дети, одинокие мать, отец, достигший возраста 60 лет и старше, иные родственники (сестра). Одиноко проживающая мать может получить помощь в виде твердого топлива в любом возрасте. Для этого нужно будет предъявить документ, подтверждающий статус одинокой - свидетельство о расторжении брака, либо свидетельство о смерти супруга.Как отметили в мэрии, в соответствии с постановлением правительства Бурятии твердое топливо будет предоставляться членам семьи мобилизованного при условии совместного проживания на дату мобилизации и подтверждения потребности. Постановление действует до 31 декабря 2022 года, однако помощь в обеспечении дровами и углем будет оказываться до последнего заявления.- Мы также принимаем заявки на волонтеров, потому что есть семьи, которые сами приобретают твёрдое топливо, но им необходимо либо помочь сложить эти дрова, либо необходима услуга сиделки, ещё какие-то услуги оказать. Каждая заявка адресно отрабатывается, - подчеркнула Светлана Трифонова.Для подачи заявки на твердое топливо семьям мобилизованных необходимо обратиться в Комитет по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ по телефону: 21-62-24, либо на горячую линию 122. После обращения на указанный адрес приедет комиссия для составления акта, подтверждающего потребность и соответствие установленным критериям предоставления помощи.Фото: мэрия Улан-Удэ