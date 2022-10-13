Общество 13.10.2022 в 15:12
В Улан-Удэ проведут крупный дорожный эксперимент
Он затронет движение на дорогах вокруг проспекта 50-летия Октября
Текст: Константин Воронов
С 21 по 29 октября в Улан-Удэ изменится организация дорожного движения по проспекту 50-летия Октября. Как сообщили в мэрии, эксперимент покажет эффективность разделения транспортных потоков на сложном участке, где в часы пик большие заторы и нередко происходят ДТП.
«Островки безопасности установят у площади Комсомольской, они разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора. Также в рамках эксперимента планируется запретить поворот налево на улицу Жуковского с «Элеватора» и с ул. Маяковского на просп. 50–летия Октября в направлении ул. Лимонова», - рассказали в городской администрации.
Островки безопасности обозначат водоналивными блоками, на участке нанесут соответствующую разметку и установят временные дорожные знаки.
По результатам эксперимента будет принято решение - обустраивать островки безопасности на участке или искать другое решение для того, чтобы упорядочить движение.
Проект изменения дорожного движения разработан Алексеем Левашевым – кандидатом технических наук кафедры автомобильного транспорта, техническим руководителем лаборатории Иркутского государственного технического университета.
Напомним, в августе на участке от проспекта 50-летия Октября до улицы Гагарина появилась третья полоса. Сейчас она предназначена для всех, однако в планах выделить ее только для движения общественного транспорта.
В мэрии также сообщили, что в следующем году дорогу по улице 50-летия Октября будут ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Тогда дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счет этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью выделенную полосу до остановки «Элеватор».
Как будут ездить автобусы с 21 по 29 октября:
- У маршрутов №97/97к и №128 при движении в направлении мкр. Шишковка из пути следования будут исключены две остановки по ул. Жуковского - «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник». При этом появится остановка «площадь Комсомольская».
Изменение схем остальных маршрутов не предусматривается.
Фото: «Номер один»
«Островки безопасности установят у площади Комсомольской, они разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора. Также в рамках эксперимента планируется запретить поворот налево на улицу Жуковского с «Элеватора» и с ул. Маяковского на просп. 50–летия Октября в направлении ул. Лимонова», - рассказали в городской администрации.
Островки безопасности обозначат водоналивными блоками, на участке нанесут соответствующую разметку и установят временные дорожные знаки.
По результатам эксперимента будет принято решение - обустраивать островки безопасности на участке или искать другое решение для того, чтобы упорядочить движение.
Проект изменения дорожного движения разработан Алексеем Левашевым – кандидатом технических наук кафедры автомобильного транспорта, техническим руководителем лаборатории Иркутского государственного технического университета.
Напомним, в августе на участке от проспекта 50-летия Октября до улицы Гагарина появилась третья полоса. Сейчас она предназначена для всех, однако в планах выделить ее только для движения общественного транспорта.
В мэрии также сообщили, что в следующем году дорогу по улице 50-летия Октября будут ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Тогда дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счет этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью выделенную полосу до остановки «Элеватор».
Как будут ездить автобусы с 21 по 29 октября:
- У маршрутов №97/97к и №128 при движении в направлении мкр. Шишковка из пути следования будут исключены две остановки по ул. Жуковского - «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник». При этом появится остановка «площадь Комсомольская».
Объезд закрытого участка будет осуществляться через ул. Маяковского, Ломоносова, Дундича. В направлении центра города движение автобусов маршрутов №97/97к и №128 останется без изменений.
- У маршрута №23 при движении в направлении мкр. Восточный из пути следования будет исключена остановка «Площадь Комсомольская» в районе Железнодорожного колледжа. Объезд закрытого участка будет по ул. Октябрьская с выходом на остановку «Проходная ЛВРЗ». В направлении центра города движение автобусов маршрута №23 останется без изменений.
Изменение схем остальных маршрутов не предусматривается.
Фото: «Номер один»