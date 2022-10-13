В Улан-Удэ проведут крупный дорожный эксперимент

Объезд закрытого участка будет осуществляться через ул. Маяковского, Ломоносова, Дундича. В направлении центра города движение автобусов маршрутов №97/97к и №128 останется без изменений.





- У маршрута №23 при движении в направлении мкр. Восточный из пути следования будет исключена остановка «Площадь Комсомольская» в районе Железнодорожного колледжа. Объезд закрытого участка будет по ул. Октябрьская с выходом на остановку «Проходная ЛВРЗ». В направлении центра города движение автобусов маршрута №23 останется без изменений.





С 21 по 29 октября в Улан-Удэ изменится организация дорожного движения по проспекту 50-летия Октября. Как сообщили в мэрии, эксперимент покажет эффективность разделения транспортных потоков на сложном участке, где в часы пик большие заторы и нередко происходят ДТП.«Островки безопасности установят у площади Комсомольской, они разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора. Также в рамках эксперимента планируется запретить поворот налево на улицу Жуковского с «Элеватора» и с ул. Маяковского на просп. 50–летия Октября в направлении ул. Лимонова», - рассказали в городской администрации.Островки безопасности обозначат водоналивными блоками, на участке нанесут соответствующую разметку и установят временные дорожные знаки.По результатам эксперимента будет принято решение - обустраивать островки безопасности на участке или искать другое решение для того, чтобы упорядочить движение.Проект изменения дорожного движения разработан Алексеем Левашевым – кандидатом технических наук кафедры автомобильного транспорта, техническим руководителем лаборатории Иркутского государственного технического университета.Напомним, в августе на участке от проспекта 50-летия Октября до улицы Гагарина появилась третья полоса. Сейчас она предназначена для всех, однако в планах выделить ее только для движения общественного транспорта.В мэрии также сообщили, что в следующем году дорогу по улице 50-летия Октября будут ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Тогда дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счет этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью выделенную полосу до остановки «Элеватор».- У маршрутов №97/97к и №128 при движении в направлении мкр. Шишковка из пути следования будут исключены две остановки по ул. Жуковского - «Сибирьтелеком» и «Детский сад «Подснежник». При этом появится остановка «площадь Комсомольская».Изменение схем остальных маршрутов не предусматривается.Фото: «Номер один»