Сели, распивали, поссорились, убил

В Улан-Удэ ночью в одном из домов микрорайона Верхняя Березовка обнаружено тело 50-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия задержан ранее судимый 56-летний сосед покойного.Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По данным следствия, обвиняемый вместе с сожительницей снимал комнату в жилом помещении на территории Верхней Березовки. В соседней комнате проживал еще один постоялец. Вечером 10 октября они втроем стали распивать спиртные напитки. Однако спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им удар в грудь соседа.От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Сожительница обвиняемого сразу позвонила в скорую медицинскую помощь и полицию. Сам мужчина скрыться не пытался, оставался в комнате до приезда следственно-оперативной группы и позже в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.Фото: buryatia.sledcom.ru