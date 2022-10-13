Общество 13.10.2022 в 16:35

Сели, распивали, поссорились, убил

Жителю Улан-Удэ предъявлено обвинение в обыденном убийстве соседа
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Текст: Номер один
Сели, распивали, поссорились, убил
В Улан-Удэ ночью в одном из домов микрорайона Верхняя Березовка обнаружено тело 50-летнего мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия  задержан ранее судимый 56-летний сосед покойного.  

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств мужчине уже предъявлено обвинение, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

По данным следствия, обвиняемый вместе с сожительницей снимал комнату в жилом помещении на территории  Верхней Березовки. В соседней комнате проживал еще один постоялец. Вечером 10 октября они втроем стали распивать спиртные напитки. Однако спустя некоторое время между мужчинами на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый взял нож и нанес им удар в грудь соседа.

От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия. Сожительница обвиняемого сразу позвонила в скорую медицинскую помощь и полицию. Сам мужчина скрыться не пытался, оставался в комнате до приезда следственно-оперативной группы и позже в ходе допроса дал подробные показания об обстоятельствах совершенного преступления.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и сбор полной доказательственной базы.

Фото: buryatia.sledcom.ru
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