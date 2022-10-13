Общество 13.10.2022 в 16:57

Мэр Улан-Удэ высказал замечания по благоустройству сквера «Зодчий»

Все основные работы там уже завершены, сейчас подрядчик устраняет недостатки
A- A+
Текст: Константин Воронов
Мэр Улан-Удэ высказал замечания по благоустройству сквера «Зодчий»
Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ход благоустройства сквера «Зодчий». Все основные работы здесь завершены – устроен сухой фонтан, отреставрирован постамент скульптуры «Зодчий», установлен топиарий в виде четырех медведей.

- Я помню этот сквер – он был немного запущенный, заросший. Теперь здесь вырисовывается место отдыха. Отмечу, есть недочеты. Во-первых, по срокам – подрядчик подводит и не сдает работы в срок, во-вторых, здесь переделываются все лавочки. Сейчас одну привезли как образец, такие мы будем принимать, а все, что были раньше – травмоопасные. По освещению – постарались сделать красиво и светло, но люди, которые проживают на первом этаже, высказывают обоснованное недовольство, им светит в глаза. Поэтому нам надо найти такую грань, чтобы было удобно и комфортно всем. Будем находить решение, - сказал Игорь Шутенков.


Всего в сквере устанавливают 47 скамеек-пергол и скамеек-качелей, 58 ландшафтных светильников и 23 опоры наружного освещения со светодиодными светильниками. Ранее подрядчик проложил тротуарные дорожки из брусчатки и асфальта, провел летний водопровод и обустроил 30 метров ливневой канализации.


- В сквере сделали максимально удобные дорожки с учетом доступности для маломобильных граждан. Также у нас здесь второй в городе сухой фонтан. Мы посмотрели, что фонтан, установленный на площади Революции, стал местом притяжения для детей и взрослых, поэтому решили повторить и здесь. Мы попытаемся возродить тот лес, который здесь когда-то был, высадили 20 сосен-крупномеров, будем наблюдать, как они приживутся, и продолжим посадки. Наша задача – сделать сквер местом притяжения не только для жителей, которые живут в домах поблизости, но и для всего микрорайона, - сказал председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев.


Как отметили в мэрии, последние три года микрорайон постоянно развивается и благоустраивается – здесь построили пристрой к школе №49, открыли два новых детских сада. Капитально реконструирована тепломагистраль №6, которая питает жителей улиц Мокрова, Жердева, Боевая, Павлова и т.д. В этом году завершается ремонт дорог по проспекту Строителей и улице Мокрова, а в 2020 году была отремонтирована улица Калашникова. Благоустраиваются дворы по проспекту Строителей и Жердева в рамках проектов «1000 дворов на Дальнем Востоке» и «Формирование комфортной городской среды».


Напомним, масштабная реконструкция сквера «Зодчий» проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных территорий сквер набрал более 22 тысяч голосов.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
благоустройство сквер

Все новости

Мэр Улан-Удэ высказал замечания по благоустройству сквера «Зодчий»
13.10.2022 в 16:57
Сели, распивали, поссорились, убил
13.10.2022 в 16:35
В Улан-Удэ проведут крупный дорожный эксперимент
13.10.2022 в 15:12
В Улан-Удэ от семей мобилизованных поступило сто заявок на дрова и уголь
13.10.2022 в 14:23
Поезд Иркутск–Улан-Батор в этом году перевез более 7,8 тыс пассажиров
13.10.2022 в 14:09
Инновации или экологическая бомба?
13.10.2022 в 14:00
В Бурятии директор «мусорного» оператора оказался на скамье подсудимых
13.10.2022 в 13:32
Жителей небольших сел Бурятии призывают голосовать за вышки
13.10.2022 в 12:21
В Бурятии детям дают шанс попасть в бизнес почти с горшка
13.10.2022 в 12:08
В Улан-Удэ задержали алиментщика, которого подвела жажда
13.10.2022 в 11:32
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Сели, распивали, поссорились, убил
Жителю Улан-Удэ предъявлено обвинение в обыденном убийстве соседа
13.10.2022 в 16:35
В Улан-Удэ проведут крупный дорожный эксперимент
Он затронет движение на дорогах вокруг проспекта 50-летия Октября
13.10.2022 в 15:12
В Улан-Удэ от семей мобилизованных поступило сто заявок на дрова и уголь
На одну семью положено 10 кубов дров или 3,8 тонны угля
13.10.2022 в 14:23
Поезд Иркутск–Улан-Батор в этом году перевез более 7,8 тыс пассажиров
Он возобновил курсирование в апреле, совершив 45 рейсов за пять месяцев
13.10.2022 в 14:09
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru