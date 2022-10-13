В Улан-Удэ состоится заключительная в этом году «Пушистая ярмарка»

15-16-го октября состоится заключительная в этом году «Пушистая ярмарка». На этот раз в рамках ярмарки будет выставка-раздача взрослых собак и кошек. Бездомные животные будут ждать своих новых хозяев в парке "Юбилейный" у центрального входа.- Приходите за лучшим другом! С доставкой собак поможем. Все собаки привиты и стерилизованы, адекватные. Кошкам, щенкам и котятам стерилизация и вакцинация гарантируется. Ваш репост - это шанс для кого-то обрести дом! Также вы можете принести любую помощь для животных: корма, подстилки, миски, игрушки или помочь финансово. Впереди холода и животным очень нужна ваша поддержка. Ждём вас! – обращаются к горожанам зоозащитники.