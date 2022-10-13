Житель Бурятии получил 7 млн рублей от страховщика за угнанный автомобиль

Весной 2020 года житель Бурятии купил на личные сбережения люксовый автомобиль японского производства, оформил страховку КАСКО, установил противоугонную систему. Однако, уже через полгода автомобиль угнали неизвестные лица в Иркутске. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, которое в последующем приостановили за неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.О наступлении страхового случая собственник дорогого автомобиля сразу же сообщил в страховую компанию. Но выплатить денежные средства в 30-дневный срок страховщик не собирался. Служба безопасности страховой компании выдумала, что к угону автомобиля причастен её собственник, о чем было направлено заявление в органы полиции.- На протяжении двух лет страхователю отказывали в страховой выплате, мотивируя это тем, что проверка о его причастности ещё не окончена, пока он не обратился ко мне за юридической помощью. Правильно составленная претензия в адрес страховщика с напоминанием им о финансовой ответственности по закону о защите прав потребителей вразумила руководство страховой компании, - комментирует юрист Владимир Дашиев.Осознав последствия, страховщик в течение двух недель произвёл выплату, перечислив денежные средства на лицевой счёт страхователя за минусом 13% НДФЛ.- Теперь предстоит в судебном порядке взыскать со страховой компании пеню 7 млн рублей, штраф 7 млн рублей, моральный вред и судебные расходы, - подытоживает юрист.