Жителей Улан-Удэ попросили потерпеть шум от строительства моста

В ближайшее время на строительстве третьего моста через Уду в Улан-Удэ рабочие приступят к монтажу пролетных строений и пескоструйным работам. Работы будут вестись круглосуточно, в связи с этим министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии обратился к жителям домов, которые находятся рядом со строительной площадкой.«Ориентировочно, с 16 октября рабочие приступают к монтажу габаритных металлоконструкций (пролетных строений) и пескоструйным работам. Это достаточно шумный вид работ, поэтому прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к данному факту. Чем быстрее будет идти строительство, тем скорее закончится период неудобств», - предупредил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Напомним, строительство третьего моста через реку Уда в Улан-Удэ началось весной 2020 года, завершить работы планируется в 2024 году. Строительство ведет подрядная организация ОАО «Хотьковский мост». Общая стоимость объекта - 7,5 млрд рублей. Как сообщают власти, все работы на мосту идут по графику.Фото: Минтранс Бурятии