В Улан-Удэ представили тизер фильма о киноактере Валерии Инкижинове

«Бурят в европейском кино» - так называется документальный фильм, который выйдет в свет в 2023 году к 100-летнему юбилею Бурятии. Съемки фильма проходят и пройдут в Париже, Москве, Иркутске, селе Бохан Усть-Ордынского бурятского округа и Улан-Удэ.В 2021 году компания «Азия филмс» выиграла конкурс на предоставление субсидии министерства культуры Бурятии и получила 3,3 млн рублей на создание национального фильма о жизни и творчестве выдающегося бурятского актера и режиссера Валерия Инкижинова. В Национальной библиотеке республики прошла встреча с писательницей Галиной Дрюон, которая написала книгу о жизни и творчестве знаменитого артиста. По мотивам этой книги и начаты съемки фильма, сообщили в минкультуры Бурятии.Председатель Союза кинематографистов Бурятии Артем Бурлов рассказал о том, что получено официальное удостоверение национального фильма министерства культуры РФ на производство полнометражного документального фильма «Бурят в европейском кино».Одна из главных целей картины - рассказать европейскому зрителю о культуре бурятского народа, о его талантливых людях. Тизер будущей ленты снят совместно с Центром Михаила Чехова. Это профессиональный центр для актёров, режиссёров и специалистов, изучающих технику Михаила Чехова.Автор книги - Галина Дрюон, землячка Валерия Ивановича из села Бохан, ныне проживает в Париже. Она с огромным уважением и трепетом поделилась фактами из жизни Инкижинова, отметив, что у него была трагическая судьба. Так получилось, что талантливейший, выдающегося ума человек вынужден был завершить земной путь в одиночестве. Никто не знал, когда и где он умер.«Его имя занесено во все киноэнциклопедии мира и написано, что дата смерти неизвестна. До сих пор эта запись не изменена, несмотря на то, что мы со своим супругом Бернаром Дрюон провели большую работу. Отправляли запросы во все 92 департамента Франции. Нам стали приходить ответы. Мы нашли дом, где он жил, нашли театральную студию, где он работал. Спустя год из города Брюнуа, находящегося в 140 км от Парижа, мы получили письмо, что в этом городе в доме престарелых актеров, который назывался «Маленький дворец» умер 26 сентября в 11 часов 42 минуты утра знаменитый актер Валерий Инкижинов. К сожалению, родственников во Франции у него не было. Его жена и дочка умерли задолго до его смерти», - рассказала автор книги.Вместе с супругом Галина Александровна до сих пор ухаживает за могилой Валерия Инкижинова. По ее словам, Валерий Инкижинов снялся в 46 фильмах европейского кино.«Он играл с такими актерами как Ален Делон, Клаудия Кардинале, Брижит Бардо, Жан-Поль Бельмондо и другими звездными актерами. В силу своей внешности, он играл японцев, индусов, однако у него были главные роли. К примеру, он сыграл главную роль в детективном фильме «Голова человека», посвященном комиссару Мегрэ. Снимал этот фильм французский кинорежиссер Кристиан Жак, который настолько полюбил талант нашего актера, что он работал с ним всю свою жизнь. Валерий Инкижинов умер в 79 лет, а последнюю роль он сыграл в 78 лет, настолько он был в форме и красив», - рассказала она.Помимо этого, бурятский артист стоял у истоков советского кино. Он преподавал в киношколе Льва Кулешова. Был педагогом и наставником Григория Александрова, Ивана Пырьева, Сергея Юткевича, Григория Козинцева, Льва Трауберга и других.родился 25 марта 1895 года в с. Бохан Иркутской губернии, умер 26 сентября 1973 года во французском городе Брюнуа. Советский и французский киноактёр, режиссёр кино и театра, педагог бурятского происхождения работал также в Германии и Великобритании. Его творческая судьба незаурядна.Сын бурятского учителя из поселка Бохан Иркутской области поступает в Петроградский политехнический институт. Начинает заниматься в театральной студии Всеволода Мейерхольда, покорив учителя и сокурсников природной пластикой. Затем становится учеником Льва Кулешова, знакомится с Сергеем Эйзенштейном и Всеволодом Пудовкиным. Роль Баира в фильме Пудовкина «Потомок Чингисхана» сделала Инкижинова звездой европейского кино.Эта лента (в западном прокате «Буря над Азией») имела большой успех за рубежом. В конце 20-годов актер уезжает в Европу на учебу и остается там в эмиграции. Из истории советского кинематографа его имя практически полностью исчезает до средины 90-х годов прошлого века.Созданный в 1995 году в Бурятии Фонд Инкижинова смог восстановить многие этапы творческой биографии талантливого актера. В эмиграции он много снимался во Франции, Германии, Италии. Его фильмография насчитывает не менее 46 лент.Фото: скриншот/кадр из фильма «Потомок Чингисхана»/minkultrb.ru