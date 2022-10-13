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В Улан-Удэ собака, которой неизвестный прострелил голову, скончалась

О печальном конце нашумевшей истории сообщили волонтеры
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ собака, которой неизвестный прострелил голову, скончалась

В Улан-Удэ неизвестный прострелил собаке голову
10.10.2022 в 15:02
Как информировал «Номер один», на днях 9 октября волонтеры фонда «Собака счастья» рассказали жестокую историю – ими была обнаружена собака, которой неизвестный прострелил голову.

«Тяжелые кадры. Перелистните, если вы к этому не готовы! Вите (так назвали собаку – Прим. ред.) выстрелили в челюсть и оставили умирать. О какой гуманности и мире во всем мире мы можем говорить, когда у нас под боком происходит такое? Выстрелить в голову совершенно безобидной собаке мог только трус, которому захотелось самоутвердиться»,

- писали активисты.

Увы, как выяснилось сегодня, несчастное животное не удалось спасти.

«Друзья, Вита сегодня покинула нас. Мы сделали все, что в наших силах. Теперь ей не больно. Мягких облачков, малышка», 

- кратко написали в группе
Напомним, как обращали внимание волонтеры, ситуация пугает не только жестоким обращением с питомцами, но и сигнализирует о том, что в городе неизвестный ходит с оружием.    

«Это должно волновать не только нас! Это должно волновать вас всех, ведь человек ходит с огнестрельным оружием по улице и стреляет. Сегодня собака ему помешала, а завтра - соседи?» 

 - задавались вопросом ранее.
Кроме того, волонтеры «Собака счастья» добавили, что намерены обращаться в полицию.

 

Фото: Собака счастья

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собака счастья жестокое обращение с животными

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