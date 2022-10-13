В Улан-Удэ собака, которой неизвестный прострелил голову, скончалась

«Тяжелые кадры. Перелистните, если вы к этому не готовы! Вите (так назвали собаку – Прим. ред.) выстрелили в челюсть и оставили умирать. О какой гуманности и мире во всем мире мы можем говорить, когда у нас под боком происходит такое? Выстрелить в голову совершенно безобидной собаке мог только трус, которому захотелось самоутвердиться»,

- писали активисты.



«Друзья, Вита сегодня покинула нас. Мы сделали все, что в наших силах. Теперь ей не больно. Мягких облачков, малышка»,

- кратко написали в группе

«Это должно волновать не только нас! Это должно волновать вас всех, ведь человек ходит с огнестрельным оружием по улице и стреляет. Сегодня собака ему помешала, а завтра - соседи?»

- задавались вопросом ранее.



Как информировал «Номер один», на днях 9 октября волонтеры фонда «Собака счастья» рассказали жестокую историю – ими была обнаружена собака, которой неизвестный прострелил голову.Увы, как выяснилось сегодня, несчастное животное не удалось спасти. Напомним , как обращали внимание волонтеры, ситуация пугает не только жестоким обращением с питомцами, но и сигнализирует о том, что в городе неизвестный ходит с оружием.Кроме того, волонтеры «Собака счастья» добавили, что намерены обращаться в полицию.

Фото: Собака счастья