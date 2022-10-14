Бурятию вновь сильно тряхнуло

Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на Байкале в 8:53 местного времени. Сильные толчки ощутили жители Улан-Удэ. Согласно данным профильных сайтов, эпицентр подземных толчков находился в середине Байкала на глубине 10 км в 98 км юго- восточнее Иркутска, в 33 км северо-западнее от города Бабушкин.Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на Байкале в 8:53 местного времени. Сильные толчки ощутили жители Улан-Удэ. Согласно данным профильных сайтов, эпицентр подземных толчков находился в середине Байкала на глубине 10 км в 98 км юго- восточнее Иркутска, в 33 км северо-западнее от города Бабушкин.Сведений о разрушениях и жертвах нет.В Листвянке, в 61 км от эпицентра, «долго трясло, в квартире было слышно гул». Соцсети полнятся и впечатлениями жителей Бурятии. Гусиноозерск, 93 км от эпицентра, «3 этаж, сильно трясло, шкафы двигались».