Магнитуда землетрясения в акватории Байкала составила 5,8 - МЧС

Землетрясение в акватории озера Байкал произошло сегодня на территории Иркутской области в 08:54 местного времени. Магнитуда подземных толчков составила 5,8. Эпицентр находился в 33 километрах западнее села Посольское Кабанского района Бурятии, сообщили в региональном главке МЧС.По данным единых дежурно-диспетчерских служб, толчки ощущались на территории 12 муниципальных образований Бурятии.Информация о пострадавших и разрушениях в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по Бурятии не поступала. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме.Информация уточняется.Фото: pixabay.com