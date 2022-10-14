Бизнес Бурятии активно помогает воинам республики, участвующим в СВО

Бизнес активно участвует в помощи воинам Бурятии. Например, торговая группа «Абсолют» уже перечислила 8 млн рублей спонсорских средств, а торговый дом «СМИТ» закупил тушенки на 1 млн рублей в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.«Помимо помощи военным Бурятия также помогает в восстановлении территорий ДНР наряду с еще шестью регионами ДФО: Якутией, Приморьем, Хабаровским краем, Амурской, Магаданской и Сахалинской областями. Бурятия взяла шефство над Старобешевским районом», - напомнил Алексей Цыденов.Полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил с главами дальневосточных регионов работу по восстановлению социальной инфраструктуры подшефных территорий в ДНР, проведение частичной мобилизации на Дальнем Востоке и поддержку ведущих предприятий ДФО, участвующих в программе импортозамещения. В совещании принял участие и глава Бурятии Алексей Цыденов.«Юрий Петрович дал поручение минвостокразвитию сформировать в помощь дальневосточным регионам единый центр закупок всего необходимого для наших ребят. Как личного обмундирования, средств защиты и прочего, так и квадрокоптеров, тепловизоров и другого снаряжениях, которое поможет лучше их защитить и более эффективно решать поставленные задачи. На это минвостокразвития будут привлекаться дополнительные средства из различных источников. Мы, безусловно, и сами продолжим закупать все необходимое и за деньги бюджета республики, и за счет помощи от бизнеса. Но при поддержке Юрия Петровича Трутнева это будет больше и эффективнее», - подчеркнул Глава Бурятии.«Мы должны привести в порядок новые российские территории. На прошлой неделе в Донецкой Народной Республике я пообщался с людьми, в том числе с главами администраций, посетил отремонтированные детские сады и школы. Первоначальный список объектов, подлежащих восстановлению, включал 275 пунктов. Сейчас их уже более 300. В этом году региональными группами субъектов ДФО отремонтировано 25 школ, 20 детских садов. Благоустроено 13 детских и 6 спортивных площадок. 93 участка автомобильных дорог приведено в нормативное состояние. Передано в пользование 75 единиц специальной автомобильной техники», – сказал Юрий Трутнев.Вице-премьер отметил, что работа по восстановлению социальной инфраструктуры в подшефных территориях ведётся в соответствии с установленными срокам и объёмами работ. Юрий Трутнев поручил главам дальневосточных регионов разработать и представить планы проведения ремонтно-восстановительных работ на 2023 год в подшефных территориях.Обсуждался и вопрос организации отдыха детей, проживающих на подшефных территориях.«Благодаря усилиям дальневосточных регионов более двух тысяч детей посетили детские оздоровительные учреждения на территории Российской Федерации. Заявок на организацию детского отдыха было много. Прошу глав регионов подготовить предложения, где ребята смогут отдохнуть на Дальнем Востоке во время летних каникул 2023 года», – обратился к руководству дальневосточных регионов вице-премьер.В ходе совещания губернаторы доложили о проведении частичной мобилизации в дальневосточных регионах. Как отметил Юрий Трутнев, заслушав доклады глав регионов, Дальний Восток выполняет в полном объёме задания по призыву граждан на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РФ. Он поручил главам дальневосточных регионов взять на личный контроль обеспечение мобилизованных лиц и добровольцев всем необходимым обмундированием и снаряжением.Рассматривались вопросы и поддержки ведущих предприятий Дальнего Востока, участвующих в программе импортозамещения. Вице-премьер поручил минвостокразвития России разработать предложения по поддержке этих предприятий для расширения существующих производств, привлечения кадров, обеспечения специалистов жильём.Фото: egov-buryatia.ru