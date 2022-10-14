Общество 14.10.2022 в 10:26

Жители Тункинского района смогут узаконить свои дома и земельные участки

Одна из главных проблем района практически решена, говорят власти
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Текст: Константин Воронов
Жители Тункинского района смогут узаконить свои дома и земельные участки
Как сообщили в Минстрое Бурятии, жители Тункинского района теперь смогут узаконить свои дома и земельные участки. Ранее они не могли этого сделать, поскольку земли района находятся в национальном парке.

В Минстрое рассказали, что решить проблему стало возможно благодаря принятию Федерального закона № 505-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». После чего на региональном уровне была проведена большая работа. Были разработаны и согласованы на федеральном уровне проекты, которые позволили внести изменения в генеральные планы сельских поселений в части установления границ.

Теперь в районе установлены границы 22 населенных пунктов.

«Из-за ограничительных мер жители Тункинского района не могли оформить свое жилье, а органы власти – развивать экономику в муниципальных образованиях. Сейчас эта проблема практически решена. На сегодняшний день уже установлены границы 22 населенных пунктов, расположенных в таких сельских поселениях, как «Галбай», «Далахай», «Кыренское», «Монды», «Тунка», «Туран», «Хужиры», «Хойто-Гол» и «Аршан». Это означает, что у жителей появилась возможность оформить права частной собственности на земельные участки и объекты капитального строительства», – сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

Планируется, что в отношении еще 13 населенных пунктов границы будут определены до конца года.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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