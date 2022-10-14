Общество 14.10.2022 в 10:42

Чиновник мэрии Улан-Удэ отправляется воевать

Павел Малых записался добровольцем для участия в СВО
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Текст: Константин Воронов
Чиновник мэрии Улан-Удэ отправляется воевать
Начальник Управления дорожного строительства администрации Улан-Удэ Павел Малых отправляется добровольцем для участия в специальной военной операции.

- Еще весной я думал пойти добровольцем, но впереди был строительный сезон. Большая ответственность. Все дороги в городе надо было сделать нормально, подрядные организации приступали к ремонту.  Строительный сезон завершается, идут рабочие и итоговые приемки, - отметил Павел Малых.

Как сообщили в мэрии, сейчас Павел Малых проводит последние выездные совещания, приемки объектов и в скором времени отправится к месту выполнения боевых задач.

Напомним, ранее об отправке в зону боевых действий объявил депутат Хурала Бурятии Намсарай Намсараев.

- Я кадровый офицер. После срочной службы поступил в Новосибирское высшее военное командное училище Министерства обороны РФ на факультет военной разведки. Мой дед защищал Сталинград в Великую Отечественную, вернулся в свою родную деревню Верхний Ичётуй Джидинского района с тяжёлым ранением, без одного глаза. Я воспитан в традициях, что Родину нужно защищать. Для участия в СВО добровольцами ушло много моих ровесников и парней младше меня, провожал их как своих детей. Каждый раз, провожая их, я не мог сдержать слез. Поэтому летом я принял решение восстановиться на военной службе, подал документы в военкомат. Я должен отдать долг Родине, защитить территориальную целостность нашей России. Не занимаюсь шапкозакидательством, понимаю всю меру ответственности, готов служить так, чтоб не бросить тень на Народный Хурал и на Республику Бурятия, - заявил в соцсетях Намсарай Намсараев.

Позже депутат встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который выразил безграничное уважение поступку народного избранника.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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