В Улан-Удэ вновь ограничат движение через переезд в поселке Горького

В Улан-Удэ на железнодорожном переезде, расположенном в поселке Горького (5659 км ВСЖД), в ночь с 14 на 15 октября будут проводиться ремонтные работы.Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 23:00 до 06:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.Фото: pixabay.com