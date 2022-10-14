Общество 14.10.2022 в 10:45

В Улан-Удэ вновь ограничат движение через переезд в поселке Горького

Ограничение произойдет в ночь с 14 на 15 октября с 23:00 до 06:00

A- A+
Текст: Номер один
В Улан-Удэ вновь ограничат движение через переезд в поселке Горького
В Улан-Удэ на железнодорожном переезде, расположенном в поселке Горького (5659 км ВСЖД), в ночь с 14 на 15 октября будут проводиться ремонтные работы.

Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено в период с 23:00 до 06:00 местного времени. Проезд автотранспортных средств во время проведения ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.

Фото: pixabay.com
Теги
желдороги переезд ограничения

Все новости

Пожарных Бурятии защищают от мобилизации
14.10.2022 в 11:24
В Улан-Удэ задержали любительницу тушенки «Бурятмяспрома»
14.10.2022 в 11:12
В Бурятии пожилой водитель «Жигулей» врезался в камень
14.10.2022 в 10:58
В Улан-Удэ вновь ограничат движение через переезд в поселке Горького
14.10.2022 в 10:45
Чиновник мэрии Улан-Удэ отправляется воевать
14.10.2022 в 10:42
Жители Тункинского района смогут узаконить свои дома и земельные участки
14.10.2022 в 10:26
Бизнес Бурятии активно помогает воинам республики, участвующим в СВО
14.10.2022 в 10:07
Дело об ожогах пациентки в перинатальном центре Улан-Удэ дошло до Москвы
14.10.2022 в 10:07
Документы для подачи заявления на пособие на детей от 3 до 7 лет
14.10.2022 в 10:00
В Улан-Удэ задержаны пособники мошенников, занимавшихся обманом пенсионеров
14.10.2022 в 09:41
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Пожарных Бурятии защищают от мобилизации
Жалоба на отсутствие отсрочки от призыва для огнеборцев поступила Уполномоченному по правам человека
14.10.2022 в 11:24
Чиновник мэрии Улан-Удэ отправляется воевать
Павел Малых записался добровольцем для участия в СВО
14.10.2022 в 10:42
Жители Тункинского района смогут узаконить свои дома и земельные участки
Одна из главных проблем района практически решена, говорят власти
14.10.2022 в 10:26
Бизнес Бурятии активно помогает воинам республики, участвующим в СВО
Республика также помогает в восстановлении территорий ДНР, взяв шефство Старобешевским районом
14.10.2022 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru