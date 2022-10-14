Пожарных Бурятии защищают от мобилизации

К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился пожарный из Кабанского района. Он пожаловался на незаконные действия работодателя - 3-ю пожарную часть Кабанского отряда ГПС ГКУ «Противопожарная служба РБ», а также военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. Речь шла о непринятии мер по постановке работников пожарной части на специальный воинский учёт.«Заявитель пояснил, что из-за допущенных сотрудниками отдела кадров нарушений работники пожарной части своевременно не поставлены на специальный воинский учёт на период мобилизации и в мирное время. При направлении работодателем списка работников пожарной части, на которых необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время, военный комиссариат Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ отказался их согласовывать (подписывать), ссылаясь на ожидание специального распоряжения», - рассказали в аппарате омбудсмена.По данному факту уполномоченный инициировала проверку прокуратуры.«Прокурором Кабанского района внесено представление директору ГКУ РБ «Противопожарная служба Республики Бурятия» об устранении нарушений закона. Прокуратура сообщила, что военным комиссариатом Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ принят список работников ГКУ РБ «Противопожарная служба Республики Бурятия», на которых необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС