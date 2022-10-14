Общество 14.10.2022 в 11:24

Пожарных Бурятии защищают от мобилизации

Жалоба на отсутствие отсрочки от призыва для огнеборцев поступила Уполномоченному по правам человека
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Текст: Константин Воронов
Пожарных Бурятии защищают от мобилизации
К Уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой обратился пожарный из Кабанского района. Он пожаловался на незаконные действия работодателя - 3-ю пожарную часть Кабанского отряда ГПС ГКУ «Противопожарная служба РБ», а также военного комиссариата Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ. Речь шла о непринятии мер по постановке работников пожарной части на специальный воинский учёт.

«Заявитель пояснил, что из-за допущенных сотрудниками отдела кадров нарушений работники пожарной части своевременно не поставлены на специальный воинский учёт на период мобилизации и в мирное время. При направлении работодателем списка работников пожарной части, на которых необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время, военный комиссариат Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ отказался их согласовывать (подписывать), ссылаясь на ожидание специального распоряжения», - рассказали в аппарате омбудсмена.

По данному факту уполномоченный инициировала проверку прокуратуры.

«Прокурором Кабанского района внесено представление директору ГКУ РБ «Противопожарная служба Республики Бурятия» об устранении нарушений закона. Прокуратура сообщила, что военным комиссариатом Советского и Железнодорожного районов Улан-Удэ принят список работников ГКУ РБ «Противопожарная служба Республики Бурятия», на которых необходимо оформить отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и в военное время», - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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