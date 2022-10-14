«Горсточку русских сослали в страшную глушь, за раскол»

В Улан-Удэ в Бурятской государственной академии сельского хозяйства создан Музей семейского земледельца Забайкалья. Депутаты Народного Хурала - Бэликто Цыбиков, Петр Носков, Анатолий Кушнарев, Инна Ивахинова приняли участие в его торжественном открытии, сообщили в пресс-службе парламента республики.Новое культурно-историческое пространство появилось благодаря грунтовой поддержке в сумме 300 тысяч рублей на осуществление творческого проекта «Путь к живому ремеслу: сохраняя традиции старообрядцев Забайкалья». В музее можно не только ознакомиться с культурой старообрядцев, но и приобщиться к ремесленным техникам.«Это историческое событие для нашей академии. Музей семейского земледельца Забайкалья станет отличной учебной площадкой для наших студентов. Сегодня в Бурятии широко развиваются туристические и этнографические маршруты, и я уверен, что одной из точек притяжения туристов станет и наш музей», - рассказал депутат Народного Хурала, ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.Кроме знакомства с культурой землепашества, воспитания уважительного отношения к труду хлебороба, на базе музея будут проводиться мастер-классы по ткачеству, кожевенному делу и обработке шерсти. Старшеклассники и студенты будут изучать традиции старообрядческого ремесла, своими руками создавать изделия, которые когда-то делали их предки.В прошлом выпускник этого вуза, депутат Народного Хурала Петр Носков родом из семейского села Шаралдай Мухоршибирского района, выступая на открытии музея, отметил особую миссию нового пространства.«Это наша история. Семейские - люди самобытные, исстари они знали, как обрабатывать землю, как жить по канонам старины. Они пришли в Бурятию со своими устоями и правилами жизни, они не перечили коренным жителям, но и не забывали о своих традициях. Важно помнить свое прошлое, ведь без него нет будущего», - подчеркнул депутат.Как известно, переселившись в Забайкалье в 18-м веке, староверы привезли в регион свои орудия труда, научили коренных жителей обрабатывать и возделывать землю. Председатель Комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев сказал об их неоценимом вкладе в развитие земледелия в Бурятии.«По сей день районы, в которых живут потомки старообрядцев, показывают рекордные сборы урожая. Около 80 процентов зернового объема республики обрабатывают в семейских селах, это радует! Земледелие - это не только наше прошлое, но и настоящее, и будущее. Как агроном, я тоже использую семейские приемы в сельском хозяйстве, они очень действенны», - подчеркнул Анатолий Кушнарев.Открытие Музея семейского земледельца Забайкалья прошло торжественно и ярко. На мероприятии выступили семейские коллективы, представившие богатую культуру самобытного народа, звучали поздравления и пожелания.Фото: hural-buryatia.ru