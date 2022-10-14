Общество 14.10.2022 в 11:51

«Горсточку русских сослали в страшную глушь, за раскол»

Около 80 процентов зернового объема республики собираюти  обрабатывают в семейских селах
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«Горсточку русских сослали в страшную глушь, за раскол»
В Улан-Удэ в Бурятской государственной академии сельского хозяйства создан Музей семейского земледельца Забайкалья. Депутаты Народного Хурала - Бэликто Цыбиков, Петр Носков, Анатолий Кушнарев, Инна Ивахинова приняли участие в его торжественном открытии, сообщили в пресс-службе парламента республики.
            
Новое культурно-историческое пространство появилось благодаря грунтовой поддержке в сумме 300 тысяч рублей на осуществление творческого проекта «Путь к живому ремеслу: сохраняя традиции старообрядцев Забайкалья». В музее можно не только ознакомиться с культурой старообрядцев, но и приобщиться к ремесленным техникам.

«Это историческое событие для нашей академии. Музей семейского земледельца Забайкалья станет отличной учебной площадкой для наших студентов. Сегодня в Бурятии широко развиваются туристические и этнографические маршруты, и я уверен, что одной из точек притяжения туристов станет и наш музей», - рассказал депутат Народного Хурала, ректор БГСХА Бэликто Цыбиков.

Кроме знакомства с культурой землепашества, воспитания уважительного отношения к труду хлебороба, на базе музея будут проводиться мастер-классы по ткачеству, кожевенному делу и обработке шерсти. Старшеклассники и студенты будут изучать традиции старообрядческого ремесла, своими руками создавать изделия, которые когда-то делали их предки.

В прошлом выпускник этого вуза, депутат Народного Хурала Петр Носков родом из семейского села Шаралдай Мухоршибирского района, выступая на открытии музея, отметил особую миссию нового пространства.

«Это наша история. Семейские - люди самобытные, исстари они знали, как обрабатывать землю, как жить по канонам старины. Они пришли в Бурятию со своими устоями и правилами жизни, они не перечили коренным жителям, но и не забывали о своих традициях. Важно помнить свое прошлое, ведь без него нет будущего», - подчеркнул депутат.

Как известно, переселившись в Забайкалье в 18-м веке, староверы привезли в регион свои орудия труда, научили коренных жителей обрабатывать и возделывать землю. Председатель Комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии Анатолий Кушнарев сказал об их неоценимом вкладе в развитие земледелия в Бурятии.

«По сей день районы, в которых живут потомки старообрядцев, показывают рекордные сборы урожая. Около 80 процентов зернового объема республики обрабатывают в семейских селах, это радует! Земледелие - это не только наше прошлое, но и настоящее, и будущее. Как агроном, я тоже использую семейские приемы в сельском хозяйстве, они очень действенны», - подчеркнул Анатолий Кушнарев.

Открытие Музея семейского земледельца Забайкалья прошло торжественно и ярко. На мероприятии выступили семейские коллективы, представившие богатую культуру самобытного народа, звучали поздравления и пожелания.

Фото: hural-buryatia.ru

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