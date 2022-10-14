Общество 14.10.2022 в 11:49
Автомобилистов Улан-Удэ предупредили о массовой проверке
На улицы города выйдут дополнительные экипажи ДТП
Текст: Константин Воронов
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вечером 14 октября в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.
«Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на основных магистральных улицах Улан-Удэ и в пригородных районах. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил безопасной перевозки детей», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: «Номер один»
«Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на основных магистральных улицах Улан-Удэ и в пригородных районах. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил безопасной перевозки детей», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото: «Номер один»