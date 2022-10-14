Автомобилистов Улан-Удэ предупредили о массовой проверке

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, вечером 14 октября в Улан-Удэ пройдет массовая проверка водителей группами нарядов ДПС.«Запланировано выставление дополнительных экипажей ДПС на основных магистральных улицах Улан-Удэ и в пригородных районах. Особое внимание будет уделено выявлению и пресечению фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения, а также соблюдению правил безопасной перевозки детей», - рассказали в Госавтоинспекции.Фото: «Номер один»