Хозяин – за границу, кошка – на улицу?

Проблема брошенных питомцев всплыла снова, но под другим углом. Так, за последние три недели на сайте «Авито» в Улан-Удэ появилось более сотни свежих объявлений о пристрое взрослых собак и кошек. Причина - переезд. Об этой проблеме «Номер один» поговорил с волонтером Фонда «Собака счастья», а также со специалистом Станции по борьбе с болезнями животных в Улан-Удэ.Недавно российский Telegram-канал «База» обратил внимание, что россияне начали массово отказываться от своих питомцев из-за частичной мобилизации или переездов. Как отметили в издании, за неделю с 21 сентября по стране резко возросло количество объявлений о пристрое животных даром либо по сниженной цене. Причем многие из хозяев в объявлениях открыто пишут, что вынуждены расстаться с питомцами либо из-за срочного переезда, либо в связи с мобилизацией. Как отмечает «База», по всей России подобных объявлений уже несколько сотен.«Одно из таких объявлений написал Дмитрий (имя изменено) из Петербурга. Молодой человек рассказал «Базе», что еще не получил повестку, но попадает под призыв и хочет заранее отдать на передержку свою собаку. Три года назад парень сам подобрал ее в подъезде», - пишет издание.К сожалению, Бурятия не стала исключением. Так, за последние две недели, по данным сайта «Авито» на 9 октября, в городе Улан-Удэ появилось уже 65 объявлений о пристрое взрослых кошек (с пометкой «переезд») и 44 объявления по взрослым собакам. Отметим, это подсчитано без учета сообщений о том, чтобы отдать в добрые руки родившихся или найденных котят и щенков. Интересен сам характер объявлений: многие жители с пометкой «срочно» и «переезд» продают породистых кошек и собак по очень сниженным ценам либо вовсе отдают бесплатно и с «приданым». Например, объявление жительницы Советского района, продающей мейн-кунов за низкую стоимость.«В связи с переездом предлагаем кошек мейн-кунов по цене стерилизации. Возраст – от года до трех. Крупные, породные, хорошо опушенные», - пишет горожанка.Другим объявлением поделилась жительница Железнодорожного района, отдавая породистую кошку бесплатно.«В хорошие руки в связи с переездом «шотландку». К горшку приученная, есть прививка от бешенства. Нестерилизованная», - пишет улан-удэнка.Другой пример – неизвестный из Железнодорожного района: «Английский кокер-спаниель. Девочка, два года. Не рожала. Отдам в хорошие руки. Переезд». Житель Октябрьского района: «В связи с переездом отдам собаку породы хаски в добрые руки». Хозяин из отдаленного микрорайона Улан-Удэ продает по сниженной цене питбуля: «Срочно-срочно продается девочка, 1,5 года. Уши не купированы. Добрая, умная. В связи с переездом. Очень сильно неохота отдавать ее, но с ней уехать не представляется возможным».Конечно, куда именно уезжают хозяева из перечисленных объявлений и по каким причинам, никто не знает. Однако есть и те, кто оставил животных конкретно из-за срочного переезда в другую страну. Такими историями поделились с нами жители Улан-Удэ. 29-летний житель Железнодорожного района Геннадий (имя изменено) рассказал, что внезапно решил уехать в Казахстан 23 сентября. Для своих питомцев он нашел новый дом.- У меня две кошки. Мне очень срочно нужно поехать в Астану по делам, поэтому я попросил свою подругу взять под опеку моих питомцев. Они в порядке, подруга будет за ними ухаживать, деньги на корм и прочие расходы я оставил. Но из-за некоторых обстоятельств уже вряд ли вернусь за ними. Хотел увезти их с собой, но у животных нет ни чипов, ни паспортов. Получится ли их забрать в будущем, не знаю», - признался житель Улан-Удэ.Другой историей анонимно поделился житель Октябрьского района, переехавший в Монголию.- Кот прожил со мной три года, к сожалению, отсутствовала возможность взять его. Меня бы не пустили с ним на границе из-за того, что у кота нет прививки от бешенства. И я не мог ждать нескольких недель карантина. Кота оставил с моей мамой. Не уверен, что позднее смогу забрать с собой, как-то не хочется мучить его разъездами, - поделился горожанин Сергей (имя изменено).Более ответственные жители все-таки пытаются самостоятельно найти своим животным добрые руки, однако есть и такие, кто попросту бросает питомцев в неизвестность. Мы поговорили с волонтером Фонда «Собака счастья» Стеллой Овсоян. Она рассказала, что конкретно к ней как к волонтеру поступило несколько нетипичных звонков с просьбой срочно забрать животное. При этом волонтер отмечает, такая ситуация на самом деле весьма обыденная и не особо связана с резким переездом в другую страну. Люди нередко бросают животных и по самым банальным причинам.- Мне звонили, что вот буквально завтра уезжают и им некуда деть кота. К сожалению, у нас нет возможности забрать, так как все передержки переполнены. Обидно и неприятно, что кот прожил с ними не один год, но они готовы вот так с ним попрощаться. Единственное, что я смогла сделать, это отправила список групп, где мы обычно размещаем объявления, но, кажется, меня не услышали. Конкретных случаев, что именно из-за экстренного переезда в другую страну бросили своего питомца, я не знаю. Но меня это не удивит, так как даже при переезде в другой город или возвращаясь с дачи, люди оставляют животных. К сожалению, фонд не сможет помочь всем желающим, мы пытаемся максимально приложить усилия, но наши ресурсы ограничены. Еще есть момент, что те, кто заботится о своих питомцах, звонят и спрашивают, как сделать документы для переезда. А те, кому это неинтересно, возможно, молча оставляют, - предположила Стелла Овсоян.Отметим, в Бурятии приюты для животных примут питомцев мобилизованных граждан. Такую помощь готовы оказать организации из Улан-Удэ, Северобайкальска, Тарбагатайского района и Иволгинского района. Пребывание животных в приютах на период мобилизации граждан будет бесплатным. В числе готовых принять домашних собак – пять организаций: приют «Ананда», адрес: г. Улан-Удэ, станция Медведчиково, 19, телефон 62-19-99; приют «ЦАСС», Иволгинский район, телефон 8 (924) 777-10-11; приют «Возрождение», адрес: село Вознесеновка, Энергетиков, 30а, телефон 8 (902)562-37-30; в Северобайкальске - приют «Мухтар», адрес: г. Северобайкальск, ул. Морских пехотинцев, 7б/1, телефон 8 (902) 451-65-55; приют «Котопес», адрес: г. Улан-Удэ, Псковский пер., 38, телефон 8 (902) 160-03-80.Действительно, для перевоза животного в другой город или страну необходим строгий перечень документов. Стоит учитывать, что при перелете в самолете все необходимые нюансы (вплоть до величины перевозки) для кошки или собаки нужно уточнять в самой авиакомпании. Чтобы забрать питомца с собой, как выяснилось, нужно потратить немало времени и сил. Об этом «Номер один» поговорил с Ириной Калашниковой, специалистом Улан-Удэнской станции по борьбе с болезнями животных.- По России обязательное требование для провоза животных – это вакцина от бешенства. Она должна быть поставлена не больше одного года назад. Если животное впервые вакцинируется от бешенства, то обязателен карантин в течение 21 дня. То есть по истечении 21 дня человек может транспортировать животное по России. Если же владелец планирует выехать за границу, то здесь нужно учитывать, что у каждой страны есть свои требования. Для этого он может обратиться в посольство той страны, куда выезжает, или в Россельхознадзор для уточнения всех требований по перевозке, - отмечает Ирина Калашникова.Животному необходимо завести ветеринарный паспорт, в который будут вноситься все прививки и обработки. Как отмечает ветеринар, если взять за пример, что питомца вывозят в Южную Корею, то в требования страны входит еще обязательное чипирование животных. Владельцу следует поставить животному международный чип, номер которого забивают в международную базу Animal Face. Кроме того, животное должно заранее пройти дегельментизацию, обработку от внутренних паразитов. Есть и нюансы по прививке от бешенства. Как отмечает Ирина Калашникова, на сегодняшний день владельцы сталкиваются с такой проблемой, что им нужно выехать из России, но не все другие страны принимают животных с российской вакциной от бешенства: «В основном если раньше мы ставили вакцину от бешенства Нобивак Rabies, то сейчас можем предложить только нашу отечественную «Рабикан» «Щелково-51». На сегодня импортных вакцин очень мало. Есть и другие необходимые шаги.- Если владелец запланировал поездку в другой город, то за пять дней до вылета или даты поездки он должен получить ветеринарное свидетельство формы № 1 или формы № 4 у нас (в Городской станции по борьбе с болезнями животных. – Прим. ред.). Если же планирует ехать за границу, то вдобавок нужно после оформления ветеринарного свидетельства оформить сертификат формы № 5 в Россельхознадзоре. То есть Россельхознадзор на основании нашего свидетельства выдает этот сертификат, по которому можно транспортировать животное за пределы России, - сообщает ветеринар.В некоторых странах, помимо требований о наличии вакцины от бешенства и 21-дневного карантина, необходимо предоставить данные об антителах на бешенство.Резюмирую сказанное, если у вас есть кошка или собака без ветеринарного паспорта, а вы планируете выезжать, то порядок действий можно обобщить к следующему:1) приобрести ветеринарный паспорт;2) провести дегельментизацию и внести данные в ветпаспорт;3) ввести животному микрочип;4) поставить вакцину от бешенства (если едете за границу - лучше импортную) и переждать 21-дневный карантин;5) получить в Городской станции по борьбе с болезнями ветеринарное свидетельство;6) оформить в Россельхознадзоре сертификат о транспортировке животного в другую страну;7) уточнить в авиакомпаниях условия перевозки животного.В целом все действия займут максимум полтора месяца. Так что забрать питомца – вполне реально и на совести заводчика. Конечно, этот порядок действий максимально обобщен и подойдет тем, кто планирует переезд по России. Если же вы планируете переезд за границу, то все данные необходимо уточнить у сельхознадзора страны, в которую вы едете.Фото: «Номер один»