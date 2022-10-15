Общество 15.10.2022 в 08:00

Жители Улан-Удэ столкнулись с дефицитом наличных долларов

Стоимость американской валюты у «менял» на Центральном рынке резко выросла
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
Жители Улан-Удэ столкнулись с дефицитом наличных долларов
В октябре в стране курс доллара начал заметно укрепляться, увеличившись с 58 рублей за американскую единицу до 63 рублей. Одновременно с этим на рынке возник дефицит наличных долларов, которые сегодня вывозятся из страны. В Бурятии тенденции те же - валютный рынок пока под жестким контролем с целью недопущения поднятия его до уровней 120 - 200 рублей за доллар. Но ослабление уже началось.

Напомним, что с лета этого года жители Бурятии ожидали снижения цен на импортные товары из-за беспрецедентного ослабления курса доллара, вызванного ужесточением хождения «американца» в России и запретом вывоза из страны крупных сумм в марте этого года. Одновременно в этот период поднялись цены на нефть и газ и в страну широким потоком пошли сверхдоходы.

Это создало позитивный баланс, и рубль стал укрепляться: с 138 рублей в феврале он вырос до 54 рублей за доллар в июне. Однако, кроме понижения стоимости бананов и подержанных японских автомобилей, какого-либо существенного удешевления импорта в регионе не произошло. Выиграли, впрочем, от понижения курса доллара бурятские туристы, направляющиеся через Монголию в страны с пляжным отдыхом.

Но в целом схема «дешевый доллар - недорогой импорт» не сработала. На фоне сокращения ввоза товаров в РФ, снижения конкуренции и роста издержек в виде подорожавшей логистики торговцы не спешили снижать цены на импортные товары. И, похоже, надежды, что дешевый импорт понизит цены, так и не осуществятся. С октября курс доллара на бирже начал уверенно расти - с 58 до 63 рублей за американскую единицу.

Судя по всему, монетарные власти начали постепенно снижать курс рубля из-за того, что российская экономика ввиду дороговизны российской валюты становится неконкурентоспособной. Ведь издержки в рублях внутри страны растут. Так, российский минфин на днях поддержал идею о либерализации ввоза наличной валюты в Россию, так как «видит ее дефицит» при текущем порядке ввоза,  сообщил «Интерфакс». Напомним, что сейчас без декларирования разрешается ввозить в РФ не более 10 тыс. долларов США. Предлагается убрать этот лимит, чтобы, например, попавшие под санкции российские бизнесмены смогли ввезти валюту в РФ, обеспечив, пусть и небольшой, но приток долларовой наличности.

Дефицит долларовой наличности выявился, например, в Бурятии в конце сентября, когда толпы туристов начали лихорадочно скупать ее у «менял» на Центральном рынке Улан-Удэ.

По сведениям «Номер один», за пару дней курс продажи там доллара вырос на 10 рублей - с 62 рублей за доллар до 72 рублей. Именно тогда рынок в Улан-Удэ столкнулся с дефицитом наличных долларов. Добавим, что США официально запретили поставку долларовых банкнот в РФ еще весной этого года.

- Трудно что-либо прогнозировать, но в долгосрочной перспективе рубль будет ослабляться, все-таки санкции и сокращение поступления валюты в страну из-за ограничения экспорта углеводородов из России дадут о себе знать, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - В целом дорогой курс рубля невыгоден для бюджета и его постараются ослабить.

Тем не менее экономист полагает, что из-за нарастающего мирового экономического кризиса ставка на доллар несет в себе риски, поскольку «в какой-то момент доллар также может рухнуть».

Фото: «Номер один»
Теги
валюта

Все новости

Жители Улан-Удэ столкнулись с дефицитом наличных долларов
15.10.2022 в 08:00
Хозяин – за границу, кошка – на улицу?
15.10.2022 в 07:00
В Бурятии рассматривают несколько версий смерти матери двоих малышей
14.10.2022 в 17:53
Житель Бурятии попал под суд за уклонение от службы в армии
14.10.2022 в 17:53
Итоги переписи: В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек
14.10.2022 в 17:43
Ругаться матом на подчиненных стали реже
14.10.2022 в 17:23
Жители поселка в Бурятии не довольны новой детской площадкой
14.10.2022 в 17:20
На Цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний
14.10.2022 в 16:59
«Ростелеком» обеспечил интернетом улан-удэнскую ярмарку вакансий
14.10.2022 в 16:52
Магазин в Улан-Удэ продает товары с помощью скотча и громкоговорителя
14.10.2022 в 16:45
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Хозяин – за границу, кошка – на улицу?
Жители Бурятии стали чаще бросать своих животных из-за переезда
15.10.2022 в 07:00
Итоги переписи: В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек
По сравнению с переписью 2010 года численность жителей республики увеличилась на 6,6 тыс человек
14.10.2022 в 17:43
Ругаться матом на подчиненных стали реже
При этом мы по-прежнему матом не ругаемся, а разговариваем. Особенно в мужских коллективах
14.10.2022 в 17:23
Жители поселка в Бурятии не довольны новой детской площадкой

Люди недоумевают, почему скромная площадка обошлась в два миллиона

14.10.2022 в 17:20
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru