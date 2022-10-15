Жители Улан-Удэ столкнулись с дефицитом наличных долларов

В октябре в стране курс доллара начал заметно укрепляться, увеличившись с 58 рублей за американскую единицу до 63 рублей. Одновременно с этим на рынке возник дефицит наличных долларов, которые сегодня вывозятся из страны. В Бурятии тенденции те же - валютный рынок пока под жестким контролем с целью недопущения поднятия его до уровней 120 - 200 рублей за доллар. Но ослабление уже началось.Напомним, что с лета этого года жители Бурятии ожидали снижения цен на импортные товары из-за беспрецедентного ослабления курса доллара, вызванного ужесточением хождения «американца» в России и запретом вывоза из страны крупных сумм в марте этого года. Одновременно в этот период поднялись цены на нефть и газ и в страну широким потоком пошли сверхдоходы.Это создало позитивный баланс, и рубль стал укрепляться: с 138 рублей в феврале он вырос до 54 рублей за доллар в июне. Однако, кроме понижения стоимости бананов и подержанных японских автомобилей, какого-либо существенного удешевления импорта в регионе не произошло. Выиграли, впрочем, от понижения курса доллара бурятские туристы, направляющиеся через Монголию в страны с пляжным отдыхом.Но в целом схема «дешевый доллар - недорогой импорт» не сработала. На фоне сокращения ввоза товаров в РФ, снижения конкуренции и роста издержек в виде подорожавшей логистики торговцы не спешили снижать цены на импортные товары. И, похоже, надежды, что дешевый импорт понизит цены, так и не осуществятся. С октября курс доллара на бирже начал уверенно расти - с 58 до 63 рублей за американскую единицу.Судя по всему, монетарные власти начали постепенно снижать курс рубля из-за того, что российская экономика ввиду дороговизны российской валюты становится неконкурентоспособной. Ведь издержки в рублях внутри страны растут. Так, российский минфин на днях поддержал идею о либерализации ввоза наличной валюты в Россию, так как «видит ее дефицит» при текущем порядке ввоза, сообщил «Интерфакс». Напомним, что сейчас без декларирования разрешается ввозить в РФ не более 10 тыс. долларов США. Предлагается убрать этот лимит, чтобы, например, попавшие под санкции российские бизнесмены смогли ввезти валюту в РФ, обеспечив, пусть и небольшой, но приток долларовой наличности.Дефицит долларовой наличности выявился, например, в Бурятии в конце сентября, когда толпы туристов начали лихорадочно скупать ее у «менял» на Центральном рынке Улан-Удэ.По сведениям «Номер один», за пару дней курс продажи там доллара вырос на 10 рублей - с 62 рублей за доллар до 72 рублей. Именно тогда рынок в Улан-Удэ столкнулся с дефицитом наличных долларов. Добавим, что США официально запретили поставку долларовых банкнот в РФ еще весной этого года.- Трудно что-либо прогнозировать, но в долгосрочной перспективе рубль будет ослабляться, все-таки санкции и сокращение поступления валюты в страну из-за ограничения экспорта углеводородов из России дадут о себе знать, - говорит улан-удэнский экономист Анатолий Масловский. - В целом дорогой курс рубля невыгоден для бюджета и его постараются ослабить.Тем не менее экономист полагает, что из-за нарастающего мирового экономического кризиса ставка на доллар несет в себе риски, поскольку «в какой-то момент доллар также может рухнуть».Фото: «Номер один»