В Бурятии осудили отравительницу собаки

В Еравнинском районе Бурятии дознавателями завершено расследование уголовного дело по факту жестокого обращения с животным в отношении 43-летней жительницы села Телемба, сообщили в республиканском МВД.Установлено, что 11 декабря прошлого года женщина подрабатывала в придорожном кафе. Вечером в заведение зашёл мужчина, однако работница попросила его уйти. Между ними произошел словесный конфликт, после которого мужчина вышел и направился в соседнее заведение.Выйдя на улицу, работница кафе увидела незапертый автомобиль обидчика. В нем находилась собака. Дама решила отравить ее. Вернувшись в заведение, злоумышленница подсыпала в пирожок отраву для крыс и скормила животному.На следующий день собака погибла в мучениях. Мужчина обратился в полицию.В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи .245 УК РФ «Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель» обвиняемая вину признала и рассказала, что отравила животное в отместку на оскорбление.Органом дознания была собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд, который приговорил женщину к исправительным работам сроком на 4 месяца. Приговор вступил в законную силу.Фото: pixabay.com