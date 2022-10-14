Общество 14.10.2022 в 13:02
«Загружаем чуть больше»
Доставка дров семьям мобилизованных улан-удэнцев ведется по графику
Текст: Номер один
В Улан-Удэ одной из первых машину дров получила жительница городаВиктория Семенова, супруг которой призван в ряды Вооруженных сил в рамках частичной мобилизации, сообщили в пресс-службе городской администрации.
«Мой муж подошел к нашему главе и сказал, что нам нужна такая помощь, что я остаюсь одна с сыном. Глава республики пообещал помочь, и уже через два из администрации приехали, привезли для начала маленькую машину дров. Конечно же, это хорошее подспорье и поддержка для нас», - поделилась Виктория.
Будажап Цырендоржиев, один из подрядчиков, заверил, что дрова, поставляемые семьям мобилизованных, качественные, сухие. Их выгрузка осуществляется ручным способом, чтобы хозяева убедились в том, что объем дров соответствует норме - 10 кубов на семью.
«Вчера мы на этой машине специально съездили в Иволгинский лесхоз, чтобы лесничие замерили куботаж нашей машины – именно таким количеством должна загружаться машина, но мы не скупимся, загружаем чуть больше, ведь впереди зима, а людям нужно топиться. Работаем ежедневно до позднего вечера, подстраиваемся под график хозяев. Работаем по всему городу, адреса разбросаны – Восточный, Зверосовхоз, Стеклозавод. За день успеваем обслужить по несколько адресов», - рассказал Будажап Цырендоржиев.
Как сообщал «Номер один», в столице Бурятии с 11 октября началась доставка твердого топлива семьям военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. На сегодня в администрацию Улан-Удэ от семей мобилизованных поступило уже 100 заявок.
Для подачи заявки на твердое топливо семьям мобилизованных необходимо обратиться в Комитет по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ по тел.: 21-62-24. После обращения на указанный адрес приедет комиссия для составления акта, подтверждающего потребность и соответствие установленным критериям предоставления помощи.
Фото: ulan-ude-info.ru
«Мой муж подошел к нашему главе и сказал, что нам нужна такая помощь, что я остаюсь одна с сыном. Глава республики пообещал помочь, и уже через два из администрации приехали, привезли для начала маленькую машину дров. Конечно же, это хорошее подспорье и поддержка для нас», - поделилась Виктория.
Будажап Цырендоржиев, один из подрядчиков, заверил, что дрова, поставляемые семьям мобилизованных, качественные, сухие. Их выгрузка осуществляется ручным способом, чтобы хозяева убедились в том, что объем дров соответствует норме - 10 кубов на семью.
«Вчера мы на этой машине специально съездили в Иволгинский лесхоз, чтобы лесничие замерили куботаж нашей машины – именно таким количеством должна загружаться машина, но мы не скупимся, загружаем чуть больше, ведь впереди зима, а людям нужно топиться. Работаем ежедневно до позднего вечера, подстраиваемся под график хозяев. Работаем по всему городу, адреса разбросаны – Восточный, Зверосовхоз, Стеклозавод. За день успеваем обслужить по несколько адресов», - рассказал Будажап Цырендоржиев.
Как сообщал «Номер один», в столице Бурятии с 11 октября началась доставка твердого топлива семьям военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации. На сегодня в администрацию Улан-Удэ от семей мобилизованных поступило уже 100 заявок.
Для подачи заявки на твердое топливо семьям мобилизованных необходимо обратиться в Комитет по социальной и молодежной политике Администрации г. Улан-Удэ по тел.: 21-62-24. После обращения на указанный адрес приедет комиссия для составления акта, подтверждающего потребность и соответствие установленным критериям предоставления помощи.
Фото: ulan-ude-info.ru
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