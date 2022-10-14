В Улан-Удэ приведут в порядок Вечный огонь на Мемориале Победы

17 октября на Мемориале Победы в Улан-Удэ состоится церемония переноса Вечного огня в специальную капсулу. Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением профилактических работ, которые проходят регулярно. До 21 октября капсула будет храниться в военном комиссариате Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ.– Комбинат по благоустройству подготовит газовый резервуар для проведения работ. Необходимые плановые работы проведет подрядная организация. В рамках работ будет демонтирована звезда, проведена прочистка и продувка оборудования, его опрессовка. После завершения профилактических работ капсула с Вечным огнём будет возращена, – сообщил инженер по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений Комбината по благоустройству Андрей Климентьев.Для хранения капсулы в военном комиссариате оборудовано специальное помещение и организовано постоянное наблюдение.Фото: мэрия Улан-Удэ