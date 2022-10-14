Общество 14.10.2022 в 13:53

В Улан-Удэ приведут в порядок Вечный огонь на Мемориале Победы

На время работ капсула с огнем будет храниться в военкомате
A- A+
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ приведут в порядок Вечный огонь на Мемориале Победы
17 октября на Мемориале Победы в Улан-Удэ состоится церемония переноса Вечного огня в специальную капсулу. Как сообщили в мэрии города, это связано с проведением профилактических работ, которые проходят регулярно. До 21 октября капсула будет храниться в военном комиссариате Железнодорожного и Советского районов Улан-Удэ.

– Комбинат по благоустройству подготовит газовый резервуар для проведения работ. Необходимые плановые работы проведет подрядная организация. В рамках работ будет демонтирована звезда, проведена прочистка и продувка оборудования, его опрессовка. После завершения профилактических работ капсула с Вечным огнём будет возращена, – сообщил инженер по содержанию и ремонту инженерно-транспортных сооружений Комбината по благоустройству Андрей Климентьев.

Для хранения капсулы в военном комиссариате оборудовано специальное помещение и организовано постоянное наблюдение.

Фото: мэрия Улан-Удэ
Теги
мемориал

Все новости

В Улан-Удэ приведут в порядок Вечный огонь на Мемориале Победы
14.10.2022 в 13:53
«Загружаем чуть больше»
14.10.2022 в 13:02
В Бурятии осудили отравительницу собаки
14.10.2022 в 12:47
«Горсточку русских сослали в страшную глушь, за раскол»
14.10.2022 в 11:51
Автомобилистов Улан-Удэ предупредили о массовой проверке
14.10.2022 в 11:49
Пожарных Бурятии защищают от мобилизации
14.10.2022 в 11:24
В Улан-Удэ задержали любительницу тушенки «Бурятмяспрома»
14.10.2022 в 11:12
В Бурятии пожилой водитель «Жигулей» врезался в камень
14.10.2022 в 10:58
В Улан-Удэ вновь ограничат движение через переезд в поселке Горького
14.10.2022 в 10:45
Чиновник мэрии Улан-Удэ отправляется воевать
14.10.2022 в 10:42
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
«Загружаем чуть больше»
Доставка дров семьям мобилизованных улан-удэнцев ведется по графику
14.10.2022 в 13:02
В Бурятии осудили отравительницу собаки
Женщина мстила ее владельцу за словесную перепалку, приговор - исправительные работы на четыре  месяца.
14.10.2022 в 12:47
«Горсточку русских сослали в страшную глушь, за раскол»
Около 80 процентов зернового объема республики собираюти  обрабатывают в семейских селах
14.10.2022 в 11:51
Автомобилистов Улан-Удэ предупредили о массовой проверке
На улицы города выйдут дополнительные экипажи ДТП
14.10.2022 в 11:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru