В Бурятии больше всего подорожали чай, сахар и макарошки

В сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен в Бурятии составил 111,4%, в том числе на продовольственные товары - 110,1%, непродовольственные товары – 114,5%, услуги – 107,5%. Об этом сообщили в Бурятстате.Из основных продуктов питания за 9 месяцев этого года более всего выросли цены на чай черный байховый на 42%, сахар-песок – на 37%, рис шлифованный – на 36%, соль поваренную пищевую – на 29%, вермишель – на 26%.При этом отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста подешевела на 56%, помидоры – на 48%, огурцы – на 43%, картофель – на 37%, чеснок – на 37%, виноград – на 25%, морковь – на 21%, апельсины – на 17%, свекла – на 17%. Также произошло снижение цен на куриные яйца на 19,8%.В сфере услуг более всего выросли цены в сфере зарубежного туризма, в том числе на поездки на отдых в Турцию - в 2,7 раза, Египет – в 2,4 раза, в отдельные страны Южной Азии – на 37%.Фото: «Номер один»