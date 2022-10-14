Общество 14.10.2022 в 14:36

В Бурятии больше всего подорожали чай, сахар и макарошки

Овощи и яйца, наоборот, подешевели
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии больше всего подорожали чай, сахар и макарошки
В сентябре 2022 года по сравнению с декабрем 2021 года индекс потребительских цен в Бурятии составил 111,4%, в том числе на продовольственные товары - 110,1%, непродовольственные товары – 114,5%, услуги – 107,5%. Об этом сообщили в Бурятстате.

Из основных продуктов питания за 9 месяцев этого года более всего выросли цены на чай черный байховый на 42%, сахар-песок – на 37%, рис шлифованный – на 36%, соль поваренную пищевую – на 29%, вермишель – на 26%.

При этом отмечается снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста подешевела на 56%, помидоры – на 48%, огурцы – на 43%, картофель – на 37%, чеснок – на 37%, виноград – на 25%, морковь – на 21%, апельсины – на 17%, свекла – на 17%. Также произошло снижение цен на куриные яйца на 19,8%.

В сфере услуг более всего выросли цены в сфере зарубежного туризма, в том числе на поездки на отдых в Турцию - в 2,7 раза, Египет – в 2,4 раза, в отдельные страны Южной Азии – на 37%.

Фото: «Номер один»
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