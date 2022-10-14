Общество 14.10.2022 в 15:32

Скот в южных районах Бурятии стал угрозой безопасности Транссиба

ВСЖД вынуждена возводить ограждеия для предотвращения выхода домашнего скота на железнодорожные пути
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Текст: Номер один
Скот в южных районах Бурятии стал угрозой безопасности Транссиба
Скот в южных районах Бурятии стал угрозой безопасности Транссиба Бурятии на южной ветке Транссиба Улан-Удэ-Наушки. Для предотвращения выхода домашнего скота на железнодорожные пути на участке Гусиное Озеро – Селендума в текущем году будет построено более 10 км ограждений, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Участок выбран, исходя из тревожной статистки: начиная с 2020 года, животные здесь оказывались на пути поезда около 600 раз. В 23 случаях экстренное торможение состава не помогло предотвратить наезд.

В 2022 году в границах всей Восточно-Сибирской железной дороги зафиксировано 43 наезда на сельскохозяйственных животных, оказавшихся на путях. Подавляющее большинство столкновений произошло в границах южных районов Бурятии.

Последствием бесконтрольного выпаса может стать не только гибель животного под колесами поезда. В большинстве случаев столкновение со скотом приводит к задержкам грузовых и пассажирских поездов. Но самое главное – появление животных перед движущимся поездом может стать серьезной угрозой для безопасности движения.

Железнодорожники напоминают владельцам домашних животных о необходимости соблюдения правил выпаса скота, согласно которым прогон стада должен осуществляться на расстоянии не менее 300 метров от пути, при постоянном надзоре со стороны владельцев либо уполномоченных ими лиц.

Фото: pixabay.com

ВСЖД 

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