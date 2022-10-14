В Улан-Удэ проходит проект по поддержке людей с онкозаболеваниями

13 октября в столице Бурятии в парке имени С.Н. Орешкова открылась фотовыставка «Химия была, но мы расстались». Фотосессия в рамках проекта по поддержке людей с онкологическими заболеваниями состоялась в Улан-Удэ летом. Благодаря волонтёру проекта в Улан-Удэ Антонине Лоскутниковой, была собрана инициативная группа и организованы съёмки, в которых приняли участие 11 жителей республики.

Около ротонды в парке имени Орешкова установлены 10 стендов с фотографиями участников проекта. Проект безвозмездно поддержали фотографы, визажисты и фотостудия.

В тот же день в администрации города прошел «круглый стол», в котором приняли участие представители городской администрации, депутаты Горсовета, минздрава Бурятии, представители медицинского сообщества, авторы и герои проекта, пациентские организации и клинические психологи, фотографы, визажисты, волонтёры.

- Хотел бы сказать слова поддержки людям, которые борются с этой страшной болезнью. У них сильный дух, сильная воля. Хочу пожелать онкобольным, чтобы они не падали духом, боролись и тогда они победят эту болезнь. Хотел бы сказать слова благодарности организаторам проекта. Проект очень хороший, серьезный. Желаю, чтобы все получалось, и мы – администрация города и Горсовет - будем поддерживать вас в ваших проектах, - обратился к организаторам проекта «Химия была, но мы расстались» депутат Горсовета Геннадий Бадмаев.

Замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Логина рассказала о заболеваемости раком в Бурятии. По ее словам, республика относится к благополучным регионам с относительно невысокой заболеваемостью и смертностью.

- Это связано с тем, что у нас молодое население, высокая рождаемость. Однако за последние два года, когда была пандемия, все ковидные ограничения привели к тому, что мы ограничили объемы профилактической помощи, прежде всего медосмотры. В течение последних двух лет у нас отмечается снижение заболеваемости. И это плохо, так как необходимо выявлять заболевания как можно раньше, чтобы увеличивать продолжительность жизни. Ограничения по профработе скажутся через несколько лет, когда увидим увеличение роста смертности, - рассказала Наталья Логина.

Замминистра сообщила о том, что Бурятии удалось добиться высокого процента ранней диагностики онкозаболеваний.

- В 2021 году на ранней стадии выявлено из всех зарегистрированных случаев 55%. Мы добились уменьшения годичной летальности и увеличения пятилетней выживаемости. Увеличение пятилетней выживаемости зависит от доступности химиотерапии. Ежегодно на лечение людей с онкозаболеваниями направляется более миллиарда рублей, - отметила Наталья Логина.

В этом году в Улан-Удэ открылся новый хирургический корпус в онкодиспансере, значительно улучшились условия пребывания пациентов в стационаре.

Главный врач онкодиспансера Инесса Шагдурова рассказала об онкодиспансере и о том, какие органы чаще всего поражает рак.

- В 2021 году наиболее распространенными видами рака с точки зрения новых случаев были рак молочной железы, рак прямой кишки, предстательной железы, рак кожи, рак легкого. В Бурятии заболеваемость раком невысокая. В то же время, если в 2000-ых годах было 8349 пациентов, то сейчас, к концу 2022 года, их почти 20 тысяч, - сказала Инесса Шагдурова.

По словам главного врача, очень важна профилактика онкозаболеваний. Чтобы минимизировать риск заболеваемости, нужно убрать канцерогенные факторы – бросить курить, исключить употребление вредной пищи, вести здоровый образ жизни. Необходимо следить за своими хроническими заболеваниями, вовремя обследоваться, проходить скрининговые программы.

Также на «круглом столе» выступили известные люди города, которые поделились своими историями борьбы с недугом.

Нейропсихолог, руководитель Бурятского территориального отделения Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Елена Хамаганова дала советы, как справиться со страхом и переживаниями из-за болезни.

Всероссийский проект «Химия была, но мы расстались» стартовал в России в марте 2021 года. Его цель – способствовать успешному лечению и реабилитации онкологических пациенток, используя фототерапию как метод психологической помощи. Кампания призвана разрушить ложные стереотипы и страхи в отношении людей с онкологическим диагнозом, сделать общество более толерантным и гуманным.





Фото: "Номер один"