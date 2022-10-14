«Необдуманные покупки — это потеря личного финансового бюджета»

Кроме того, для получения необходимой информации потребители могут обратиться по телефону Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора (ЕКЦ), который работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков. Телефон «ЕКЦ» - 8 800 555 49 43.



