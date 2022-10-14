Общество 14.10.2022 в 15:51
«Необдуманные покупки — это потеря личного финансового бюджета»
Жителей Бурятии вводят в заблуждение при покупке дорогостоящих товаров
В Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия поступают обращения граждан, связанные с нарушениями прав потребителей при реализации вибромассажных накидок на кресла.
Во-первых, массажные накидки продают по завышенной в разы цене. Во-вторых, данные изделия приобретать без консультации у врача опасно для здоровья.
Стоимость вибромассажных накидок, которые предприимчивые продавцы предлагают купить жителям Бурятии, колеблется от 150 000 рублей и выше (и это при том, что аналогичные товары стоят от 15 000 рублей).
Так, с апреля 2021 года по факту приобретения указанных накидок в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия поступило 19 письменных обращений. Больше всего от недобросовестных продавцов пострадали социально уязвимые категории потребителей (пожилые, люди с ограниченными возможностями).
При этом, не имея достаточных денежных средств на покупку, большая часть договоров заключается с использованием кредитных средств, о чем люди и не подозревают, и узнают только при подписании договора. При этом люди часто даже не понимают, что подписывают, так как делают при полном доверии к менеджерам-продавцам, не проверяя озвученную ими информацию.
В схеме продаж задействовано несколько субъектов предпринимательской деятельности.
Так, к примеру, в рамках рассмотрения одного обращения установлено, что в конце августа 2021 г. гр. М. поступил телефонный звонок с неизвестного ему номера. При телефонном разговоре гр. М. предложили сходить на бесплатный массаж и пригласить своих знакомых, при этом необходимо было взять с собой паспорт. О проведении презентации товаров (вибромассажных накидок) заявитель не знал, шёл на массаж для улучшения состояния здоровья.
14.09.2021 г. гр. М. присутствуя на презентации товаров, заключил с коммерческой организацией договор купли-продажи вибромассажной накидки стоимостью 149 000 рублей. Дополнительно в рамках исполнения договора гр. М заключил кредитный договор с банком на сумму товара 149 000 рублей.
Другая пожилая женщина пояснила, что все началось со звонка на домашний телефон с предложением посетить презентацию о современных методах оздоровления. Ее насторожило, что на мероприятие попросили взять свой паспорт. В итоге презентация о пользе массажа заняла несколько минут, а дальше женщине сообщили, что она выиграла подарки и может их получить, если купит со скидкой массажную накидку. При этом цену товара сразу не озвучили и предложили подписать какие-то бумаги. Представители компании все время торопили женщину и не давали ей внимательно прочитать документы. Уже после этого женщина поняла, что подписала кредитный договор на большую сумму.
И таких историй - десятки. Различие лишь в деталях: кого-то на семинар и мастер-класс зовут в конференц-зал, кого-то в кафе, где зачастую играет увеселительная музыка и создается праздничное настроение. Результат один: человек, который еще утром не планировал покупать ничего дорогостоящего, под давлением продавца покупает ненужный по завышенной центе товар и заключает кредитный договор.
Такие договоры купли-продажи нарушают права потребителей. Если массажные накидки действительно медицинские изделия (как позиционируют их фирмы), то по закону продавать такой товар вне стационарных магазинов нельзя. Также запрещается реализовывать незарегистрированные медицинские изделия.
Помимо того, потребителю не предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре, отсутствуют данные об изготовителе, импортере, нет наименования страны происхождения товара, что предусматривается Законом РФ «О защите прав потребителей».
Всего из 19 письменных обращений 12 обращений с помощью специалистов урегулированы в досудебном порядке и гражданам добровольно коммерческими организациями возращены денежные средства в общей сумме в размере 1 352 000 рублей. Реализуя право на судебную защиту через судебные органы в пользу граждан взыскано 2 280 000 рублей.
Дополнительно стоить отметить, что в случае расторжения договора купли – продажи на основании решения суда, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» возмещение оплаченных процентов за пользование кредитными средствами ложится на продавца.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия рекомендуют потребителям быть более внимательными при подписании каких-либо документов. Помните, что реализация медицинских, массажных, физиотерапевтических товаров не подразумевает принятия быстрого решения. Всегда необходимо проконсультироваться с врачом. Изучите внимательно инструкцию, проконсультируйтесь с родственниками, друзьями. Чрезмерная настойчивость и навязчивость со стороны продавца должна Вас насторожить, помните, что продавец заинтересован в продаже наибольшего количества товара.
В заключении хотелось бы сказать: Умейте грамотно распоряжаться своими финансовыми средствами, будьте бдительны при совершении сделок как с продавцами, так и с кредитными организациями.
При необходимости получения консультации по вопросам защиты прав потребителей, составления претензии, искового заявления в суд вы можете обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по телефону: 8 (3012) 37-15-30.
Обращения граждан принимаются Управлением по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию о порядке и приеме обращений граждан, можно на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия http://03.rospotrebnadzor.ru/.
Судебная практика и другая необходимая информация размещены на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП) http://zpp.rospotrebnadzor.ru/.
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия
Фото: «Номер один»
Во-первых, массажные накидки продают по завышенной в разы цене. Во-вторых, данные изделия приобретать без консультации у врача опасно для здоровья.
Стоимость вибромассажных накидок, которые предприимчивые продавцы предлагают купить жителям Бурятии, колеблется от 150 000 рублей и выше (и это при том, что аналогичные товары стоят от 15 000 рублей).
Так, с апреля 2021 года по факту приобретения указанных накидок в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия поступило 19 письменных обращений. Больше всего от недобросовестных продавцов пострадали социально уязвимые категории потребителей (пожилые, люди с ограниченными возможностями).
При этом, не имея достаточных денежных средств на покупку, большая часть договоров заключается с использованием кредитных средств, о чем люди и не подозревают, и узнают только при подписании договора. При этом люди часто даже не понимают, что подписывают, так как делают при полном доверии к менеджерам-продавцам, не проверяя озвученную ими информацию.
В схеме продаж задействовано несколько субъектов предпринимательской деятельности.
Так, к примеру, в рамках рассмотрения одного обращения установлено, что в конце августа 2021 г. гр. М. поступил телефонный звонок с неизвестного ему номера. При телефонном разговоре гр. М. предложили сходить на бесплатный массаж и пригласить своих знакомых, при этом необходимо было взять с собой паспорт. О проведении презентации товаров (вибромассажных накидок) заявитель не знал, шёл на массаж для улучшения состояния здоровья.
14.09.2021 г. гр. М. присутствуя на презентации товаров, заключил с коммерческой организацией договор купли-продажи вибромассажной накидки стоимостью 149 000 рублей. Дополнительно в рамках исполнения договора гр. М заключил кредитный договор с банком на сумму товара 149 000 рублей.
Другая пожилая женщина пояснила, что все началось со звонка на домашний телефон с предложением посетить презентацию о современных методах оздоровления. Ее насторожило, что на мероприятие попросили взять свой паспорт. В итоге презентация о пользе массажа заняла несколько минут, а дальше женщине сообщили, что она выиграла подарки и может их получить, если купит со скидкой массажную накидку. При этом цену товара сразу не озвучили и предложили подписать какие-то бумаги. Представители компании все время торопили женщину и не давали ей внимательно прочитать документы. Уже после этого женщина поняла, что подписала кредитный договор на большую сумму.
И таких историй - десятки. Различие лишь в деталях: кого-то на семинар и мастер-класс зовут в конференц-зал, кого-то в кафе, где зачастую играет увеселительная музыка и создается праздничное настроение. Результат один: человек, который еще утром не планировал покупать ничего дорогостоящего, под давлением продавца покупает ненужный по завышенной центе товар и заключает кредитный договор.
Такие договоры купли-продажи нарушают права потребителей. Если массажные накидки действительно медицинские изделия (как позиционируют их фирмы), то по закону продавать такой товар вне стационарных магазинов нельзя. Также запрещается реализовывать незарегистрированные медицинские изделия.
Помимо того, потребителю не предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре, отсутствуют данные об изготовителе, импортере, нет наименования страны происхождения товара, что предусматривается Законом РФ «О защите прав потребителей».
Всего из 19 письменных обращений 12 обращений с помощью специалистов урегулированы в досудебном порядке и гражданам добровольно коммерческими организациями возращены денежные средства в общей сумме в размере 1 352 000 рублей. Реализуя право на судебную защиту через судебные органы в пользу граждан взыскано 2 280 000 рублей.
Дополнительно стоить отметить, что в случае расторжения договора купли – продажи на основании решения суда, в соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» возмещение оплаченных процентов за пользование кредитными средствами ложится на продавца.
Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия рекомендуют потребителям быть более внимательными при подписании каких-либо документов. Помните, что реализация медицинских, массажных, физиотерапевтических товаров не подразумевает принятия быстрого решения. Всегда необходимо проконсультироваться с врачом. Изучите внимательно инструкцию, проконсультируйтесь с родственниками, друзьями. Чрезмерная настойчивость и навязчивость со стороны продавца должна Вас насторожить, помните, что продавец заинтересован в продаже наибольшего количества товара.
В заключении хотелось бы сказать: Умейте грамотно распоряжаться своими финансовыми средствами, будьте бдительны при совершении сделок как с продавцами, так и с кредитными организациями.
При необходимости получения консультации по вопросам защиты прав потребителей, составления претензии, искового заявления в суд вы можете обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия по телефону: 8 (3012) 37-15-30.
Обращения граждан принимаются Управлением по адресу: 670013, г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б. Направить обращение в электронном виде, а также узнать подробную информацию о порядке и приеме обращений граждан, можно на сайте Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия http://03.rospotrebnadzor.ru/.
Судебная практика и другая необходимая информация размещены на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей (ГИС ЗПП) http://zpp.rospotrebnadzor.ru/.
Кроме того, для получения необходимой информации потребители могут обратиться по телефону Единого Консультационного Центра Роспотребнадзора (ЕКЦ), который работает в круглосуточном режиме и принимает одновременно до 100 звонков. Телефон «ЕКЦ» - 8 800 555 49 43.
Отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия
Фото: «Номер один»
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