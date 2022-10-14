ТОСы Бурятии: «Сила в единстве»

ТОСы Бурятии направят 70 млн рублей на помощь военнослужащим. Это призовой фонд республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», который ТОСовцы решили в этом году решили направить на помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.Такое предложение выдвинули ТОСы Бичурского и Заиграевского районов, их в свою очередь поддержали ТОСы всех районов Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.«Мы провели совещание с участием всех представителей ТОС, которые в этом году направили свои заявки на республиканский конкурс. Почти единогласно было решено, что призовой фонд в 70 млн рублей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление – 2022» должен быть направлен на поддержку наших защитников – воинов-земляков», - сообщил заместитель председателя Комитета территориального развития администрации главы и правительства республики Бурятия Олег Бадлуев.В голосовании приняли участие более 6 тысяч председателей и активистов ТОС Бурятии. Из общего числа проголосовавших 93,6% проголосовало за направление средств призового фонда в поддержку наших солдат.Теперь у бурятских ТОСовцев появился новый девиз: «Сила - в единстве!».Напомним, Бурятия является одним из лидеров движения ТОС в стране. На сегодняшний день в республике зарегистрированы и действуют 2396 ТОС, девять ассоциаций ТОС. Более 40 % людей старше 16 лет в Бурятии так или иначе связаны с ТОСами.Фото: egov-buryatia.ru