Общество 14.10.2022 в 16:11

ТОСы Бурятии: «Сила в единстве»

Тосовцы направляют весь призовой фонд своего республиканского конкурса на помощь военнослужащим
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Текст: Номер один
ТОСы Бурятии: «Сила в единстве»
ТОСы Бурятии направят 70 млн рублей на помощь военнослужащим. Это призовой фонд республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», который ТОСовцы решили в этом году решили направить на помощь военнослужащим, выполняющим боевые задачи в зоне СВО.

Такое предложение выдвинули ТОСы Бичурского и Заиграевского районов, их в свою очередь поддержали ТОСы всех районов Бурятии, сообщили в пресс-службе правительства республики.

«Мы провели совещание с участием всех представителей ТОС, которые в этом году направили свои заявки на республиканский конкурс. Почти единогласно было решено, что призовой фонд в 70 млн рублей республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление – 2022» должен быть направлен на поддержку наших защитников – воинов-земляков», - сообщил заместитель председателя Комитета территориального развития администрации главы и правительства республики Бурятия Олег Бадлуев.

В голосовании приняли участие более 6 тысяч председателей и активистов ТОС Бурятии. Из общего числа проголосовавших 93,6% проголосовало за направление средств призового фонда в поддержку наших солдат.

Теперь у бурятских ТОСовцев появился новый девиз: «Сила - в единстве!».

Напомним, Бурятия является одним из лидеров движения ТОС в стране. На сегодняшний день в республике  зарегистрированы и действуют 2396 ТОС, девять ассоциаций ТОС.  Более 40 % людей старше 16 лет в Бурятии так или иначе связаны с ТОСами.

Фото: egov-buryatia.ru
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СВО военнослужащие помощь ТОСы

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