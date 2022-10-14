Магазин в Улан-Удэ продает товары с помощью скотча и громкоговорителя





Фото и видео: "Номер один"



Необычный способ рекламы своих товаров выбрал один из магазинов на ул. Советская в Улан-Удэ. Продавцы заманивают покупателей при помощи громкоговорителя: его прикрепляют то к столбу, то к дереву на скотч.«Уважаемые жители города! Желаем вам отличного дня и хорошего настроения! Приглашаем вас посетить…» - далее фраза неразборчива из-за шума трамваев.Помимо рупора-громкоговорителя магазин использует для рекламы баннер и надувного белого медведя. Однако, судя по всему, покупателей немного, раз магазин вынужден использовать столь громкую, навязчивую рекламу.