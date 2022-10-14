Общество 14.10.2022 в 16:45
Магазин в Улан-Удэ продает товары с помощью скотча и громкоговорителя
Громкоговоритель примотали скотчем к дереву
Текст: Номер один
Необычный способ рекламы своих товаров выбрал один из магазинов на ул. Советская в Улан-Удэ. Продавцы заманивают покупателей при помощи громкоговорителя: его прикрепляют то к столбу, то к дереву на скотч.
«Уважаемые жители города! Желаем вам отличного дня и хорошего настроения! Приглашаем вас посетить…» - далее фраза неразборчива из-за шума трамваев.
Помимо рупора-громкоговорителя магазин использует для рекламы баннер и надувного белого медведя. Однако, судя по всему, покупателей немного, раз магазин вынужден использовать столь громкую, навязчивую рекламу.
«Уважаемые жители города! Желаем вам отличного дня и хорошего настроения! Приглашаем вас посетить…» - далее фраза неразборчива из-за шума трамваев.
Помимо рупора-громкоговорителя магазин использует для рекламы баннер и надувного белого медведя. Однако, судя по всему, покупателей немного, раз магазин вынужден использовать столь громкую, навязчивую рекламу.
Фото и видео: "Номер один"