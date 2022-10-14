Жители поселка в Бурятии не довольны новой детской площадкой

В селе Унэгэтэй Заиграевского района недавно появилась детская площадка. Там установили спортивное оборудование, тренажеры, лавочки и урны. Однако общий вид площадки сложно назвать презентабельным. Жители поселка возмущены несоответствием потраченных средств и конечным результатом.

Местная администрация сообщает, что благоустройство дворовой территории проходило в рамках реализации национальной программы «1000 дворов».

Для реализации проекта унэгэтэйцы выбрали территорию, расположенную в непосредственной близости к зданиям школы, детского сада и Дома культуры. Дворовую территорию огородили и установили здесь спортивное оборудование, тренажеры, лавочки и урны.

Работы по обустройству территории в рамках программы 1000 дворов выполнила подрядная организация ООО"Серво". Стоимость проекта составила 1 900 000 руб.

«Вот так у нас тратятся деньги налогоплательщиков», «Это что, за миллион девятьсот тысяч сделали?»

Впрочем, недовольным быстро дали разъяснения: монтаж оборудования стоит дорого, не говоря уже о тратах на покупку сертифицированных горки, тренажерах и пр.