Общество 14.10.2022 в 17:23

Ругаться матом на подчиненных стали реже

При этом мы по-прежнему матом не ругаемся, а разговариваем. Особенно в мужских коллективах
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Текст: Номер один
Ругаться матом на подчиненных стали реже
В рабочих коллективах 7 из 10 россиян не могут обойтись без использования ненормативной лексики. Сервис SuperJob выяснил, как часто «местные идиоматические выражения» заменяют бизнес-лексику. В опросе приняли участие работающие экономически активные граждане из всех округов страны.

На рабочих совещания 46% россиян используется ненормативная лексика: 15% слышат ее постоянно, 31% — иногда. Крепкие слова от начальства слышит практически каждый второй: 13% — регулярно, 32% — время от времени.

Впрочем, по сравнению с 2020 годом руководители стали реже использовать ненормативную лексику в общении с подчиненными. Настоящий же кладезь нецензурной брани — общение между коллегами: каждый пятый опрошенный слышит ее постоянно (22%), каждый второй (49%) — иногда.

Ненормативная лексика больше распространена в мужских коллективах. «Да это нормально, ничего страшного в этом нет»; «Это упрощает общение, понимание и отсеивает слабых духом», — считают мужчины.

Фото: unsplash.com
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