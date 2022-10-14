Общество 14.10.2022 в 17:43
Итоги переписи: В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек
По сравнению с переписью 2010 года численность жителей республики увеличилась на 6,6 тыс человек
Текст: Номер один
В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек, из них 578,5 тыс человек в городской местности и 400,1 тыс человек - в сельской. Таковы итоги Всероссийской переписи населения 2020 года и, следовательно, официальные данные. Согласно ним - 46,9% населения республики - мужчины и 53,1 % - женщины, сообщает Бурятстат.
Более 44 % жителей республики проживают в Улан-Удэ. По данным переписи, в столице республики проживает 437,6 тыс человек. Крупнейшими после Улан-Удэ городами являются Гусиноозерск, где проживает 24,5 тыс человек, и Северобайкальск с численностью 24,2 тыс человек. Среди районов республики наиболее крупными по численности населения являются Иволгинский (64,9 тыс человек), Кабанский (51,9 тыс человек), Заиграевский (50,7 тыс человек) и Селенгинский (41,4 тыс человек).
По сравнению с переписью 2010 года численность жителей республики увеличилась на 6,6 тыс человек. Рост численности населения зафиксирован в Улан-Удэ и в трех наиболее близких к нему муниципальных районах. Прежде всего, это вызвано внутренней миграцией и естественным приростом населения (превышение числа родившихся над числом умерших).
В Улан-Удэ численность населения увеличилась на 33,2 тыс человек или на 8,2 %. В Иволгинском районе прирост численности за межпереписной период составил 70,8 %, на 1 октября 2021 года там проживало 64,9 тыс человек. В Тарбагатайском районе численность населения увеличилась на 9,1 тыс человек (на 55,2 %) и составила 25,6 тыс человек. В Заиграевском районе учтено 50,7 тыс человек, что выше показателя 2010 года на 0,7 тыс человек (на 1,4 %).
В остальных городах и районах республики наблюдается сокращение численности населения по сравнению с итогами переписи 2010 года. Наиболее заметно уменьшилась численность населения в Кабанском (на 8 тыс человек), Кяхтинском (на 7,6 тыс человек) и Джидинском (на 7,4 тыс человек) районах.
Более подробно о численности и размещении населения Республики Бурятия по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года можно ознакомится на официальном сайте Бурятстата в разделе «Переписи и обследования» или по ссылке https://burstat.gks.ru/vpn2020
Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главными нововведениями переписи стали возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» и использование переписчиками планшетов со специальным программным обеспечением.
Фото: ВПН-2020
Более 44 % жителей республики проживают в Улан-Удэ. По данным переписи, в столице республики проживает 437,6 тыс человек. Крупнейшими после Улан-Удэ городами являются Гусиноозерск, где проживает 24,5 тыс человек, и Северобайкальск с численностью 24,2 тыс человек. Среди районов республики наиболее крупными по численности населения являются Иволгинский (64,9 тыс человек), Кабанский (51,9 тыс человек), Заиграевский (50,7 тыс человек) и Селенгинский (41,4 тыс человек).
По сравнению с переписью 2010 года численность жителей республики увеличилась на 6,6 тыс человек. Рост численности населения зафиксирован в Улан-Удэ и в трех наиболее близких к нему муниципальных районах. Прежде всего, это вызвано внутренней миграцией и естественным приростом населения (превышение числа родившихся над числом умерших).
В Улан-Удэ численность населения увеличилась на 33,2 тыс человек или на 8,2 %. В Иволгинском районе прирост численности за межпереписной период составил 70,8 %, на 1 октября 2021 года там проживало 64,9 тыс человек. В Тарбагатайском районе численность населения увеличилась на 9,1 тыс человек (на 55,2 %) и составила 25,6 тыс человек. В Заиграевском районе учтено 50,7 тыс человек, что выше показателя 2010 года на 0,7 тыс человек (на 1,4 %).
В остальных городах и районах республики наблюдается сокращение численности населения по сравнению с итогами переписи 2010 года. Наиболее заметно уменьшилась численность населения в Кабанском (на 8 тыс человек), Кяхтинском (на 7,6 тыс человек) и Джидинском (на 7,4 тыс человек) районах.
Более подробно о численности и размещении населения Республики Бурятия по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года можно ознакомится на официальном сайте Бурятстата в разделе «Переписи и обследования» или по ссылке https://burstat.gks.ru/vpn2020
Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главными нововведениями переписи стали возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» и использование переписчиками планшетов со специальным программным обеспечением.
Фото: ВПН-2020
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