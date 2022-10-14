Общество 14.10.2022 в 17:43

Итоги переписи: В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек

По сравнению с переписью 2010 года численность жителей республики увеличилась на 6,6 тыс человек
A- A+
Текст: Номер один
Итоги переписи: В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек
В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек, из них 578,5 тыс человек в городской местности и 400,1 тыс человек - в сельской. Таковы итоги Всероссийской переписи населения 2020 года и, следовательно, официальные данные. Согласно ним - 46,9% населения республики - мужчины и 53,1 % - женщины, сообщает Бурятстат.

Более 44 % жителей республики проживают в Улан-Удэ. По данным переписи, в столице республики проживает 437,6 тыс человек. Крупнейшими после Улан-Удэ городами являются Гусиноозерск, где проживает 24,5 тыс человек, и Северобайкальск с численностью 24,2 тыс человек. Среди районов республики наиболее крупными по численности населения являются Иволгинский (64,9 тыс человек), Кабанский (51,9 тыс человек), Заиграевский (50,7 тыс человек) и Селенгинский (41,4 тыс человек).

По сравнению с переписью 2010 года численность жителей республики увеличилась на 6,6 тыс человек. Рост численности населения зафиксирован в Улан-Удэ и в трех наиболее близких к нему муниципальных районах. Прежде всего, это вызвано внутренней миграцией и естественным приростом населения (превышение числа родившихся над числом умерших).

В Улан-Удэ численность населения увеличилась на 33,2 тыс человек или на 8,2 %. В Иволгинском районе прирост численности за межпереписной период составил 70,8 %, на 1 октября 2021 года там проживало 64,9 тыс человек. В Тарбагатайском районе численность населения увеличилась на 9,1 тыс человек (на 55,2 %) и составила 25,6 тыс человек. В Заиграевском районе учтено 50,7 тыс человек, что выше показателя 2010 года на 0,7 тыс человек (на 1,4 %).

В остальных городах и районах республики наблюдается сокращение численности населения по сравнению с итогами переписи 2010 года. Наиболее заметно уменьшилась численность населения в Кабанском (на 8 тыс человек), Кяхтинском (на 7,6 тыс человек) и Джидинском (на 7,4 тыс человек) районах.

Более подробно о численности и размещении населения Республики Бурятия по итогам Всероссийской переписи населения 2020 года можно ознакомится на официальном сайте Бурятстата в разделе «Переписи и обследования» или по ссылке https://burstat.gks.ru/vpn2020

Напомним, Всероссийская перепись населения прошла с 15 октября по 14 ноября 2021 года с применением цифровых технологий. Главными нововведениями переписи стали возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги» и использование переписчиками планшетов со специальным программным обеспечением.



Фото: ВПН-2020
Теги
статистика перепись итоги

Все новости

В Бурятии рассматривают несколько версий смерти матери двоих малышей
14.10.2022 в 17:53
Житель Бурятии попал под суд за уклонение от службы в армии
14.10.2022 в 17:53
Итоги переписи: В Бурятии постоянно проживает 978,6 тыс человек
14.10.2022 в 17:43
Ругаться матом на подчиненных стали реже
14.10.2022 в 17:23
Жители поселка в Бурятии не довольны новой детской площадкой
14.10.2022 в 17:20
На Цифровой платформе МСП.РФ для малого и среднего бизнеса открылся доступ к госзакупкам крупных компаний
14.10.2022 в 16:59
«Ростелеком» обеспечил интернетом улан-удэнскую ярмарку вакансий
14.10.2022 в 16:52
Магазин в Улан-Удэ продает товары с помощью скотча и громкоговорителя
14.10.2022 в 16:45
ТОСы Бурятии: «Сила в единстве»
14.10.2022 в 16:11
Резервный капитал
14.10.2022 в 16:08
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
Ругаться матом на подчиненных стали реже
При этом мы по-прежнему матом не ругаемся, а разговариваем. Особенно в мужских коллективах
14.10.2022 в 17:23
Жители поселка в Бурятии не довольны новой детской площадкой

Люди недоумевают, почему скромная площадка обошлась в два миллиона

14.10.2022 в 17:20
Магазин в Улан-Удэ продает товары с помощью скотча и громкоговорителя
Громкоговоритель примотали скотчем к дереву
14.10.2022 в 16:45
ТОСы Бурятии: «Сила в единстве»
Тосовцы направляют весь призовой фонд своего республиканского конкурса на помощь военнослужащим
14.10.2022 в 16:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru