Общество 15.10.2022 в 11:33

В Бурятии вновь произошло землетрясение

На этот раз толчки не ощущались

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии вновь произошло землетрясение

В 06.25 (мест.время) от сейсмической станции Байкальского филиала ФИЦ ЕГС РАН г. Иркутск поступила информация о том, что в 04.31 (мест.время) произошло сейсмособытие в Северо-Байкальском районе. Магнитуда составила 3,6. Эпицентр находился в 12 км южнее от поселка Ангоя Северо-Байкальского района.

По предварительной информации, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, сообщает ГУ МЧС по РБ.

Напомним, вчера республику сильно тряхнуло. Землетрясение магнитудой 5 баллов произошло на Байкале в 8:53 местного времени. Сильные толчки ощутили жители Улан-Удэ. Согласно данным профильных сайтов, эпицентр подземных толчков находился в середине Байкала на глубине 10 км в 98 км юго- восточнее Иркутска, в 33 км северо-западнее от города Бабушкин.

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