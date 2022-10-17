Подготовка к отопительному сезону

Вопрос: «Кто должен подготавливать многоквартирный дом к отопительному сезону, если нет ТСЖ и управляющей компании? И какие сроки начала отопительного сезона?»

Светлана, г. Улан-Удэ

В зависимости от способа управления МКД обязанность по подготовке дома к прохождению очередного отопительного периода возлагается на:

- управляющую компанию, обслуживающую МКД;

- ТСЖ, ЖСК;

- собственников МКД при непосредственном управлении.

Для решения срочных вопросов, например, запуска отопления в доме, при отсутствии управляющей организации жителям следует обратиться в администрацию своего района. Позвонить и подать заявку в письменном виде.

Сроки начала отопительного периода регламентированы «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации 06 мая 2011 года № 354). Общее правило гласит: отопительный период должен начинаться не позднее дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов. Соответствующее решение принимает орган местного самоуправления.

Подготовка жилищного фонда к прохождению осенне-зимнего периода начинается еще летом. Для повышения эффективности этой работы местные администрации утверждают планы, в которых фиксируются мероприятия и сроки их исполнения.

Контроль за ходом работ по подготовке к зиме осуществляют органы местного самоуправления, собственники жилищного фонда и их уполномоченные, и главные государственные жилищные инспекции.