Общество 20.10.2022 в 10:00

Восстановление свидетельства о рождении

Где и как восстановить документ?
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Восстановление свидетельства о рождении
Pixabay

Вопрос: «Потеряли свидетельство о рождении ребенка. Где можно восстановить его и что для этого нужно?»

София Пономаренко, г. Улан-Удэ

Свидетельство о рождении можно получить повторно, если оно утеряно или испорчено.

Его могут выдать:

- совершеннолетнему владельцу свидетельства;

- родителям, если ребёнку нет 18 лет;

- представителю по доверенности;

- родственникам и другим людям, если владелец свидетельства умер.

Для получения свидетельства о рождении необходимо обратиться в ЗАГС по месту нахождения (лично в загсе, в МФЦ, по почте, на Госуслугах), подать заявление и оплатить пошлину. Размер госпошлины: 245 рублей при оплате на Госуслугах, 350 рублей при оплате иным способом. Реквизиты можно посмотреть на сайте загса по месту обращения.

Архивную справку о регистрации рождения можно запросить напрямую в загсе. Например, ее выдают родителям совершеннолетних детей вместо дубликата свидетельства о рождении

В случае, если свидетельство о рождении выдано очень давно и не сохранился даже архив, то восстановить документ можно через суд. Необходимо составить заявление об установлении факта регистрации рождения и подать его в районный суд.

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