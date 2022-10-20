Восстановление свидетельства о рождении
Вопрос: «Потеряли свидетельство о рождении ребенка. Где можно восстановить его и что для этого нужно?»
София Пономаренко, г. Улан-Удэ
Свидетельство о рождении можно получить повторно, если оно утеряно или испорчено.
Его могут выдать:
- совершеннолетнему владельцу свидетельства;
- родителям, если ребёнку нет 18 лет;
- представителю по доверенности;
- родственникам и другим людям, если владелец свидетельства умер.
Для получения свидетельства о рождении необходимо обратиться в ЗАГС по месту нахождения (лично в загсе, в МФЦ, по почте, на Госуслугах), подать заявление и оплатить пошлину. Размер госпошлины: 245 рублей при оплате на Госуслугах, 350 рублей при оплате иным способом. Реквизиты можно посмотреть на сайте загса по месту обращения.
Архивную справку о регистрации рождения можно запросить напрямую в загсе. Например, ее выдают родителям совершеннолетних детей вместо дубликата свидетельства о рождении
В случае, если свидетельство о рождении выдано очень давно и не сохранился даже архив, то восстановить документ можно через суд. Необходимо составить заявление об установлении факта регистрации рождения и подать его в районный суд.