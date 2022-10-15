Общество 15.10.2022 в 12:39

В Бурятии после сильного землетрясения пострадали дома

В девяти зданиях частично обвалилась штукатурка, треснули стены и лопнули стеклопакеты

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Текст: Лариса Ситник
В Бурятии после сильного землетрясения пострадали дома

Землетрясение, произошедшее вчера в Бурятии, не прошло бесследно – пострадали некоторые строения. В список пострадавших зданий попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов

Для обследования объектов и выявления возможных повреждений к работе были привлечены 125 мобильных групп.

В процессе обходов мобильные группы обнаружили легкие повреждения (1 степени) на девяти объектах в Кяхтинском, Иволгинском и Кабанском районах республики. В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов.

Незначительные повреждения в виде трещин на стенах, частично обвалившейся штукатурки и лопнувшие стеклопакеты на учебный и воспитательный процесс не повлияли, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.

В настоящий момент в Бабушкине проводится поквартирный обход многоквартирных домов. Там в результате толчков получили повреждения кирпичные дымовые трубы. При необходимости жители пострадавших квартир будут эвакуированы в пункт временного размещения. Объект расположен на базе местной школы и рассчитан на 200 человек, однако пока желающих среди населения нет.

Информация о пострадавших в оперативную дежурную смену ЦУКС не поступала. Обследование объектов продолжается, ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Бурятия, всего к работам привлечены 315 человек и 79 единиц техники.


Фото: pixabay.com

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