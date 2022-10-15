В Бурятии пойман гражданин Таджикистана со шпионским оборудованием

Желание облегчить себе процедуру получения водительских прав российского образца привело приезжего из Таджикистана на скамью подсудимых. История вышла поучительная.

Одним из этапов получения прав является сдача теоретической части экзамена, который организует для всех соискателей МРЭО ГИБДД. Чтобы сдать теорию, надо хорошо изучить все полагающиеся правила. Гостю Бурятии, очевидно, не хотелось этого делать и он пошел обходными путями.

Непонятно каким образом, но он вышел на местных злоумышленников, которые располагали хитрыми устройствами из категории специальных технических средств для негласного получения информации и дистанционного просмотра, прослушивания окружающей обстановки в режиме реального времени.

Приборы этой категории запрещены к свободному обороту в России, но выходец из Таджикистана успешно получил доступ к ним. Мужчина хотел с их помощью по-тихому получать ответы в ходе сдачи теоретической части экзамена на право управления транспортным средством, но был разоблачен.

Приезжий рассказал на следствии, что приобрел приборы во временное пользование прямо около здания МРЭО - получение электронного «товара» прошло в салоне легковушки. Вскоре он использовал приобретение прямо в экзаменационном зале МРЭО.

Своими действиями иностранец нарушил целый ряд законов РФ, начиная с 55-й статьи Конституции страны. Перечисление названий нарушенных законов на страницах приговора заняло немало места.

В зале суда мужчина (он трудовой мигрант, работающий в Бурятии по патенту) признал вину, раскаялся и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.

Министерства здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан отметило, что подсудимый не состоит на Родине на наркологическом, психиатрическом учете. Таджикистанец, кстати, принес официальные извинения полиции, а также оказал благотворительную помощь одному из детдомов Бурятии.

Мужчина признан виновным по статье Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации». В качестве наказания он приговорен к штрафу в 20 тыс. рублей. Диск с видеозаписью с камеры видеонаблюдения экзаменационного класса МРЭО ГИБДД по Республике Бурятия решено хранить при уголовном деле.