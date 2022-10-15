В Бурятии признаны незаконными торги на охрану объектов рыбоохраны
Арбитражный суд Бурятии признал недействительным аукцион и заключенный по его результатам государственный контракт на оказание органам Росрыболовства услуг по охране объектов лицами, не отвечающими установленным законодательством критериям.
Решение было принято по иску Байкальской природоохранной прокуратуры. Нарушение выявлено в ходе проверки.
- 11 октября Арбитражный суд РБ по исковому заявлению межрегиональной природоохранной прокуратуры признал недействительным аукцион и заключенный по его результатам государственный контракт с лицами, не отвечающими критериям, установленным законодательством, - уточнили в прокуратуре.
В ведомстве указывают, что соблюдение правил к обеспечению безопасности государственного имущества способствует надлежащей реализации полномочий органами власти, в том числе в сфере сохранения водных биологических ресурсов, а также эффективному расходованию бюджетных средств.
В пресс-службе добавили, что ситуация находится под постоянным контролем природоохранной прокуратуры. Какие именно лица не отвечали требованиям закона, не сообщается.
Фото: пресс-служба Байкальской природоохранной прокуратуры