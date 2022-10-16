Общество 16.10.2022 в 13:18

В Бурятии спасатели вызволили из запертой квартиры 86-летнюю бабушку

Жительница Гусиноозерска упала у себя дома и не могла даже открыть дверь
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Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии спасатели вызволили из запертой квартиры 86-летнюю бабушку

Вечером, 15 октября, в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение о том, что в одной из квартир города Гусиноозерска, пожилая женщина нуждается в медицинской  помощи. По уточнённой информации, женщина 1936 г.р., проживает одна и не может самостоятельно открыть дверь.

 За помощью к спасателям обратилась дочь потерпевшей, которая, придя домой к матери, не смогла до неё достучаться.

 Прибыв на место, спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, в присутствии сотрудника полиции, с помощью аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь квартиры. Проникнув в помещение и обеспечив доступ в квартиру работникам скорой помощи, спасателями на полу была обнаружена женщина.

 Благодаря своевременной и профессиональной помощи спасателей БРПСС пострадавшая женщина в удовлетворительном состоянии была передана работникам скорой помощи.

Спасатели БРПСС призывают быть внимательными к одиноко проживающим родственникам, соседям, знакомым, особенно пожилым или имеющим ограниченные возможности.

 Телефоны БРПСС:

г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55

г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736

п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153

 Также напоминаем, что за помощью вы можете обратиться по телефону «112»!


Фото: Номер один
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