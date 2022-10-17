Житель Бурятии оплатил долги по 21 исполнительному производству

Житель Закаменского района Бурятии оплатил долги по 21 исполнительному производству, испугавшись уголовной ответственности. Общая сумма выплат превысила 200 тыс рублей, сообщили в республиканском управлнии ФССП.Злостным неплательщиком оказался 37-летний мужчина. На его счету числились долги по налогам, штрафы ГИБДД, задолженость по коммунальным платежам и различным сборам.«За три года в службе судебных приставов в отношении должника было открыто более 20 исполнительных производств. Судебный пристав-исполнитель принял все необходимые меры для того чтобы должник оплатил свои долги. Самым действенным оказалось предупреждение о привлечении в ближайшее время к административной ответственности по статье 17.14 КоАП России, а если мужчина и дальше будет уклоняться от оплаты долгов, то и к уголовной ответственности. В течение нескольких дней гражданин оплатил все долги», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.Фото: ФССП