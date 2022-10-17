Общество 17.10.2022 в 10:12

Житель Бурятии оплатил долги по 21 исполнительному производству

Лучше отдать 200 тыс руб, чем играть «в очко» на нарах, рассудил мужчина
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Текст: Номер один
Житель Бурятии оплатил долги по 21 исполнительному производству
Житель Закаменского района Бурятии оплатил долги по 21 исполнительному производству, испугавшись уголовной ответственности. Общая сумма выплат превысила 200 тыс рублей, сообщили в республиканском управлнии ФССП.

Злостным неплательщиком оказался 37-летний мужчина. На его счету числились долги по налогам, штрафы ГИБДД, задолженость по коммунальным платежам и различным сборам.

«За три года в службе судебных приставов в отношении должника было открыто более 20 исполнительных производств. Судебный пристав-исполнитель принял все необходимые меры для того чтобы должник оплатил свои долги. Самым действенным оказалось предупреждение о привлечении в ближайшее время к административной ответственности по статье 17.14 КоАП России, а если мужчина и дальше будет уклоняться от оплаты долгов, то и к уголовной ответственности. В течение нескольких дней гражданин оплатил все долги», - рассказал заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Фото: ФССП



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