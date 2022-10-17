Общество 17.10.2022 в 12:21
В Улан-Удэ общественный транспорт получит свою полосу
Такого не было за всю историю города
Текст: Петр Санжиев
Сложная для улан-удэнских автомобилистов зона - проспект 50-летия Октября - переживет невиданную трансформацию. Там намечено ввести выделенную полосу для общественного транспорта. Для ее полноценной организации расширят проезжую часть.
В будущем году городские власти намечают провести ремонт проспекта. В его ходе проведут работу с ограждением - за его счет и расширят дорогу. Зеленую зону вдоль проспекта мэрия обещает не трогать.
Выделенную полосу обустроят при съезде с района бывшего кинотеатра «Октябрь» в сторону Элеватора. В направлении на подъем к бывшему «Октябрю» никакой «выделенки» не будет. Определенным толчком для властей к выделению спецполосы, наверное, стало идущее широкое обновление муниципального пассажирского транспорта. Приходят не только автобусы средней вместимости, но и большие.
В мэрии поясняют, что планы сделать такую полосу не связаны с проведением эксперимента в районе проспекта - там планируется временно запретить отдельные повороты, будут установлены временные дорожные знаки. Хоть провалится эксперимент, хоть будет признан успешным и подлежащим внедрению на постоянной основе, «выделенка» все равно будет организована.
Фото: «Номер один»
В будущем году городские власти намечают провести ремонт проспекта. В его ходе проведут работу с ограждением - за его счет и расширят дорогу. Зеленую зону вдоль проспекта мэрия обещает не трогать.
Выделенную полосу обустроят при съезде с района бывшего кинотеатра «Октябрь» в сторону Элеватора. В направлении на подъем к бывшему «Октябрю» никакой «выделенки» не будет. Определенным толчком для властей к выделению спецполосы, наверное, стало идущее широкое обновление муниципального пассажирского транспорта. Приходят не только автобусы средней вместимости, но и большие.
В мэрии поясняют, что планы сделать такую полосу не связаны с проведением эксперимента в районе проспекта - там планируется временно запретить отдельные повороты, будут установлены временные дорожные знаки. Хоть провалится эксперимент, хоть будет признан успешным и подлежащим внедрению на постоянной основе, «выделенка» все равно будет организована.
Фото: «Номер один»