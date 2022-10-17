ВСГУТУ вошел в состав консорциума «Арктическая медицина»

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления вошёл в состав научно-образовательного консорциума «Арктическая медицина», созданного на базе Северного государственного медицинского университета Минздрава России. Соответствующее решение принято его координатором, сообщила пресс-служба университета.В рамках сотрудничества ВСГУТУ планирует развивать технологические разработки в области здоровья человека. В частности, университет предложил выполнить совместные исследования по направлениям нутритивной коррекции адаптационного потенциала жителей северных территорий, получения биополимеров как основы ранозаживляющих материалов, биотехнологии извлечения и систем доставки биологически активных липидов, а также производства функциональных ингредиентов для пищевой, фармацевтической и парфюмерно-косметологической промышленностей. Особое внимание учёные из Бурятии уделяют разработкам оборудования для диагностики рака молочных желёз.«Включение ВСГУТУ в состав консорциума «Арктическая медицина» позволит как усовершенствовать уже имеющие разработки наших учёных в области биотехнологий и биомедицинской техники, так и создать новые, получая для этого всевозможную поддержку и финансирование. Мы уверены, что имеющийся у нас опыт будет также полезен для многих организаций в составе этого объединения», - сказал Игорь Сизов, ректор ВСГУТУ.Научно-образовательный консорциум «Арктическая медицина» создан в 2021 году, чтобы консолидировать ресурсы участников в организации совместных исследований, разработке новых технологий сбережения здоровья населения и их коммерциализации, а также подготовке кадров нового поколения для Арктики. В его состав вошли более 30 организаций из разных регионов России.Фото: esstu.ru