Общество 17.10.2022 в 14:39

В Бурятии выбрали лучшего участкового

Им стал полицейский из Еравнинского района
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии выбрали лучшего участкового
В МВД Бурятии подвели итоги второго этапа всероссийского конкурса «Народный участковый-2022». Победу в нем одержал участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Еравнинскому району старший лейтенант Тимур Хабаев.

Напомним, участие во втором этапе конкурса приняли пятеро участковых. Один из них представлял Улан-Удэ, остальные - сельские районы республики. Победитель второго тура будет представлять Бурятию на заключительном, федеральном этапе конкурса, который пройдет с 1 по 10 ноября в форме онлайн-голосования.

Награждение самого народного участкового и вручение главного приза состоится в торжественной обстановке в канун профессионального праздника конкурсантов – Дня участкового уполномоченного полиции.

Как сообщили в МВД Бурятии, Тимуру Хабаеву 37 лет, он родился в селе Ширинга Еравнинского района. Начал службу в декабре 2013 года в должности полицейского ОБ ППСП Управления МВД России по Улан-Удэ. Через три года перевелся помощником дежурного ИВС в Еравнинский район. Спустя пять лет был назначен на должность участкового уполномоченного полиции.

Тимур Хабаев признается, что мечтал стать полицейским с раннего детства, поскольку всегда хотел помогать людям и служить своей Родине.

«Когда ко мне обращаются граждане за помощью или советом, и я реально могу им помочь, ощущаю моральное удовлетворение и понимаю, что правильно выбрал профессию», – говорит победитель конкурса.

Тимур Хабаев обслуживает административный участок, на котором проживают около полутора тысяч человек. Супруга участкового также служит в полиции инспектором по делам несовершеннолетних. Пара воспитывает сына и двух дочерей.

Фото: МВД Бурятии
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