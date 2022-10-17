Общество 17.10.2022 в 17:08

В Бурятии ушел добровольцем в зону СВО главврач БСМП

Вячеслава Дондокова, в прошлом кадрового офицера, поддержал коллектив больницы
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В Бурятии ушел добровольцем в зону СВО главврач БСМП
В Бурятии главный врач Больницы скорой медицинской помощи  Вячеслав Дондоков объявил о добровольной мобилизации в качестве военного врача и в ближайшее время отправляется в зону боевых действий. Об этом сообщила в соцсетях министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.

«Я поддерживаю мужественное и важное решение главного врача, ведь именно сейчас, когда нашим бойцам так нужна медицинская помощь, медики выходят на передовую. Это, по-настоящему, ответственное решение, и я горжусь, что у нас есть такие руководители. Вячеслав Баирович  - в прошлом кадровый офицер, имеет специальность анестезиолога-реаниматолога, выпускник Санкт-Петербургской медицинской академии.

Я благодарна коллективу БСМП им. В.В. Ангапова за то, что поддержали решение главного врача, и настроены работать, не подводя своего руководителя. Должность главного врача, конечно, сохраняется за Вячеславом Баировичем, мы будем ждать его скорейшего возвращения на родину».

Фото: vk.com
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СВО добровольцы главврач БСМП

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