В Бурятии ушел добровольцем в зону СВО главврач БСМП

В Бурятии главный врач Больницы скорой медицинской помощи Вячеслав Дондоков объявил о добровольной мобилизации в качестве военного врача и в ближайшее время отправляется в зону боевых действий. Об этом сообщила в соцсетях министр здравоохранения республики Евгения Лудупова.«Я поддерживаю мужественное и важное решение главного врача, ведь именно сейчас, когда нашим бойцам так нужна медицинская помощь, медики выходят на передовую. Это, по-настоящему, ответственное решение, и я горжусь, что у нас есть такие руководители. Вячеслав Баирович - в прошлом кадровый офицер, имеет специальность анестезиолога-реаниматолога, выпускник Санкт-Петербургской медицинской академии.Я благодарна коллективу БСМП им. В.В. Ангапова за то, что поддержали решение главного врача, и настроены работать, не подводя своего руководителя. Должность главного врача, конечно, сохраняется за Вячеславом Баировичем, мы будем ждать его скорейшего возвращения на родину».Фото: vk.com