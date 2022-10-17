Власти Улан-Удэ разъяснили суть дорожного эксперимента на «Октябре»

Островки разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора. Будет запрещен разворот с «Элеватора» возле проспекта 50-летия Октября, 38, поворот налево на улицу Жуковского с «Элеватора» и с ул. Октябрьской на проспект.





В целом по итогам эксперимента будет принято решение – применять такую модель организации дорожного движения при ремонте дороги в 2023 году или искать другое решение для упорядочивания транспортных потоков.







