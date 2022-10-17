Общество 17.10.2022 в 17:21

Власти Улан-Удэ разъяснили суть дорожного эксперимента на «Октябре»

Предполагается, что в результате пропускная способность на участке увеличится на 16%
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Текст: Константин Воронов
Власти Улан-Удэ разъяснили суть дорожного эксперимента на «Октябре»
Сегодня в мэрии Улан-Удэ подробно рассказали об анонсированном ранее эксперименте по изменению движения на проспекте 50-летия Октября. Предполагается, что в результате пропускная способность на участке увеличится на 16 процентов.

С 21 по 29 октября на площади Комсомольской установят островки безопасности, нанесут временную разметку и дорожные знаки для разделения транспортных потоков.

- Стоит задача – разгрузить сложный участок, упорядочить потоки, сделать более удобным проезд для общественного транспорта, в частности, для трамваев. Перед экспериментом мы провели сбор и анализ всех данных при помощи обзорных камер интеллектуально-транспортной системы, квадрокоптера. Те, кто пользуются данным перекрестком, подтвердят, что сложная ситуация здесь не только в часы пик, но и в течение дня. Возникают конфликтные точки, трамваи могут простаивать до трех минут. По статистике ГИБДД, с начала года здесь произошло 22 ДТП, - сказал председатель комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Юрий Ткачев.

Во время эксперимента на участке будут работать сотрудники ГИБДД и комитета по транспорту, ситуация будет постоянно контролироваться и с помощью видеокамер. Островки безопасности будут выделены водоналивными блоками, для того, чтобы людям было понятно, как именно ехать.

Островки разделят потоки автомобилей со стороны Элеватора по двум направлениям – проходная ЛВРЗ, ФСК – и позволят беспрепятственно проезжать автомобилям со стороны Лимонова в сторону Жуковского, ФСК и Элеватора. Будет запрещен разворот с «Элеватора» возле проспекта 50-летия Октября, 38, поворот налево на улицу Жуковского с «Элеватора» и с ул. Октябрьской на проспект.


- Мы максимально убираем точки соприкосновения на узле. Появляется вафельная разметка, на которой остановка запрещена. Сокращается место пересечения транспорта с трамваем, - уточнил Юрий Ткачев.

Предполагается, что в результате эксперимента задержка трамваев уменьшится в 10 раз – со 160 секунд до 10-15, задержка транспорта – в два раза. Пропускная способность увеличится до 16 процентов.

- Есть много жалоб на задержку трамваев №1 и №2, именно эти маршруты собирают все проблемные места – проспект 50-летия Октября, улица Гагарина и 40-й квартал. Сейчас все потоки со стороны ФСК и ЛВРЗ сливаются прямо на трамвайных путях, здесь очень большая зона конфликта, из-за чего происходят большие задержки трамваев. При предлагаемой схеме организации движения мы видим, что площадь пересечения автотранспорта и трамваев уменьшается, выделяется островок, где автомобили не могут стоять. Трамваи будут ходить намного стабильнее, - сказал молодой урбанист Вадим Горбачев.

В целом по итогам эксперимента будет принято решение – применять такую модель организации дорожного движения при ремонте дороги в 2023 году или искать другое решение для упорядочивания транспортных потоков.



Напомним, в августе этого года на участке от проспекта 50-летия Октября до улицы Гагарина появилась третья полоса. Сейчас она предназначена для всех, однако в планах выделить ее только для движения общественного транспорта, такси и спецтехники.

В следующем году дорогу по улице 50-летия Октября будут ремонтировать по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», тогда дорожники проведут реконструкцию разделительной полосы. За счет этого появится достаточно места, чтобы продолжить третью выделенную полосу до остановки «Элеватор».

Фото: мэрия Улан-Удэ
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дорога движение

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