Что мешает большому плаванию по большому озеру?

Организацией туров по Байкалу занимаются в основном предприниматели из Иркутской области. Трафик проложен, как правило, на теплоходах и яхтах в западной части акватории. Однако, по словам председателя профильного комитета Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири Марины Григорьевой, пока круизного флота как такового на Байкале нет. «Частные маломерные суда, яхты не выполняют функцию туристической направленности, - уточнила она. - Флот представлен в основном «Ярославцами» (серия катеров - прим. ТАСС), которые никак не пригодны, ни по каким параметрам не подходят - ни по безопасности, ни по экологическим моментам. Это несовременно, некомфортно, не экологично, все это требует модернизации».В восточной части озера, в Бурятии, круизных туров нет. Отдыхающие могут лишь совершить однодневную водную прогулку. «В Бурятии судов, на которых можно было бы отправиться в круиз, нет совсем, - сказал руководитель компании «Кристальный Байкал» Мария Цивилева. - Нас несколько, таких перевозчиков, но мы специализируемся только на прогулочных турах. Мы, например, ходим на переделанном катере «Ярославец» вместимостью 12-15 пассажиров от села Турка в «Байкальской гавани» до острова Ольхон и обратно».Местный частный бизнес, уверена Цивилева, не в силах вложиться в развитие одного из самых дорогих видов туризма. «Круизы - это очень дорого. Для этого необходимо судно, которое, во-первых, может уйти в автономное плавание на десять суток с 50-60 пассажирами, а, во-вторых, будет отвечать требованиям не только безопасности, но и экологии. Чтобы построить такое судно, нужно как минимум 150 млн рублей, окупится такой бизнес лет через 10-15».Кроме того, по мнению Цивилевой, новые суда должны быть построены с учетом особенностей навигации на Байкале: это короткая волна высотой до 3,5 метров, наличия сильных ветров, штормов. «Плюс нужно учитывать, что туристический сезон на Байкале очень короткий - по-настоящему жаркий месяц у нас только июль», - отметила она.Эксперты подчеркивают, что для развития круизных маршрутов нужна государственная программа с единым подходом, чтобы туроператоры, судовладельцы и судоходцы могли разрабатывать логистику передвижения по Байкалу. «Необходимо разработать государственную программу и, главное, механизм ее реализации в сегодняшних условиях», - отметила Григорьева.По словам врио руководителя агентства по туризму Иркутской области Дениса Ивлева, такая работа уже ведется. «В рамках поручения, данного на межведомственной комиссии по охране озера Байкал вице-премьером Викторией Абрамченко, нами ведется подготовка по формированию единой концепции развития круизного туризма, в том числе будет разработан отдельный блок по развитию инфраструктуры. <…> Будут решаться вопросы по подъему и утилизации затонувших судов», - сообщил он.Коммерческий директор компании «Спутник-Бурятия» Андрей Измайлов рассказал, что на Байкале - на юге озера, на его восточном и северном берегах, кроме Турки, нет подходящих причальных сооружений, способных принимать большие суда. Есть причалы для швартовки в поселках Усть- Баргузин, Нижнеангарск, но это давно построенные, полуразрушенные и неприспособленные для больших судов места.«Современные причалы нужно строить не только для безопасности туристов, но и для технического обслуживания теплоходов. Еще один важный момент - берегоукрепление и дноуглубительные работы. Они тоже нужны, - подчеркнул Измайлов. - Кроме того, судовладелец на Байкале должен иметь ресурсы, чтобы позаботиться о хранении водного транспорта зимой, а это самая большая статья расходов для любого собственника судна».Туристы, приезжающие в Бурятию, признаются предприниматели, интересуются возможностью отправить в круиз по Байкалу, спрос на водные путешествия есть. «Люди хотят, но мы не можем себе такое позволить. Круизный турист - это, как правило, не для местных жителей, а для гостей, предпочитающий отдых сегмента люкс», - добавила Цивилева.Такому туристу, помимо возможности пройти по Байкалу на автономном судне, нужна и современная инфраструктура на берегу. Пока же на берегах озера не так много вместительных гостиниц, отметила Цивилева. Это, если следовать по солнцу, - поселок Листвянка в Иркутской области, остров Ольхон, а дальше, на севере, - только мыс Котельниковский, где есть одноименная турбаза, и особая экономическая зона «Байкальская гавань» в селе Турка на территории Бурятии, где строительство больших отелей только начинается.В феврале этого года в городе Бабушкин, на юге Байкала, состоялся спуск на лед судна на воздушной подушке «Бирюса». Была проведена первая туристическая «Байкальская экспедиция» от компании «ВодоходЪ» - крупнейшего оператора круизного туризма в России. В июне она открыла летний сезон экспедиционных туров по Байкалу.Технические характеристики 36-местной комфортабельной «Бирюсы» позволяют перевозить пассажиров по снегу, льду и по воде, транспортное средство способно преодолевать снег толщиной до 1 метра, заходить в труднодоступные бухты и быстро причаливать к необорудованному берегу.«Эти экспедиции объединяют локации двух берегов Байкала - Республику Бурятия и Иркутскую область и максимально приближены к стандарту «все включено», - рассказала Цыдыпова. В стоимость тура входит проживание, питание и пикники на природе, переезды на «Бирюсе», экскурсионная программа с гидом, входные билеты в музеи. На суше тур включает посещение центра буддизма в России - Иволгинского дацана, старообрядческого села Тарбагатай, этнокомплекса «Степной кочевник» и Забайкальского национального парка.Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что планируется запуск второго такого судна на воздушной подушке.Фото: eastland.ru