В Бурятии заметно упал суточный прирост COVID-19

В Бурятии суточный прирост новых случаев коронавируса упал до 25. В минувшую пятницу, 14 октября, показатель достигал 49, а еще неделей ранее – 103 новых пациента за день. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 151 696 больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (69 814) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 23 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Выздоровели от COVID-19 – 148 246 (+36) человек. Всего умерло от COVID-19,с тяжелой сопутствующей патологией – 3080 , за сутки один человек (старше 65 лет).В стационарах сейчас получают лечение 78 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 38. За предыдущие сутки госпитализировано 14 пациентов.В отделениях реанимации находится 13 пациентов (из них старше 65 лет – 11), на ИВЛ – 2 пациента (из них старше 65 – 1), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 99 коек: занято – 78, свободно –21 койка. Занятость коечного фонда составляет 78,8%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 292 человека.На сегодня всего первично привито 508 925 человека (70,7 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 484 270 человек (67,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 257 557 человек, завершили 2Фото: pixabay.com