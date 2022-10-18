Общество 18.10.2022 в 10:15

В Бурятии заметно упал суточный прирост COVID-19

Пандемия с момента ее начала унесла жизни 3080 жителей республики

A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии заметно упал суточный прирост COVID-19
В Бурятии суточный прирост новых случаев коронавируса упал до 25. В минувшую пятницу, 14 октября, показатель достигал 49, а еще неделей ранее – 103 новых пациента за день. Всего в республике с начала пандемии зарегистрировано 151 696  больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46% (69 814) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Из выявленных за прошедшие сутки больных – 23 человека обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.

Выздоровели от COVID-19 – 148 246 (+36) человек. Всего умерло от COVID-19,с тяжелой сопутствующей патологией – 3080 , за сутки один человек (старше 65 лет).

В стационарах сейчас получают лечение 78 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 38. За предыдущие сутки госпитализировано 14 пациентов.

В отделениях реанимации находится 13 пациентов (из них старше 65 лет – 11), на ИВЛ – 2 пациента (из них старше 65 – 1), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 1.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 99 коек: занято – 78, свободно –21 койка. Занятость коечного фонда составляет 78,8%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находится 292 человека.

На сегодня  всего первично привито 508 925 человека (70,7 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 484 270 человек (67,3 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 257 557 человек, завершили 2

Фото: pixabay.com

























Теги
коронавирус мониторинг Бурятия

Все новости

В Бурятии заметно упал суточный прирост COVID-19
18.10.2022 в 10:15
В Бурятии чиновники убрали свалку только под угрозой «уголовки»
18.10.2022 в 10:13
Плата за лифт в многоквартирном доме
18.10.2022 в 10:00
Депутаты Хурала Бурятии выступили против инициативы снять с коллег бронь
18.10.2022 в 09:23
Что мешает большому плаванию по большому озеру?
18.10.2022 в 07:48
Трем наркосбытчикам из Бурятии грозит большой срок в Новосибирске
18.10.2022 в 06:00
В Улан-Удэ поместили в вольер, сбежавшего тигра
17.10.2022 в 20:41
В Бичуре проводили мобилизованных земляков
17.10.2022 в 17:54
Прокуратура проверит школу в Улан-Удэ, где отравились дети
17.10.2022 в 17:34
В Улан-Удэ в зоопарке Этнографического музея из вольера вышел тигр
17.10.2022 в 17:25
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 октября

Читайте также
В Бурятии чиновники убрали свалку только под угрозой «уголовки»
На исполнение решения суда им понадобилось 4 года
18.10.2022 в 10:13
Плата за лифт в многоквартирном доме
Все ли обязаны платить за лифт?
18.10.2022 в 10:00
Что мешает большому плаванию по большому озеру?
Развитию круизного туризма на Байкале нужны флот и инфраструктура
18.10.2022 в 07:48
Трем наркосбытчикам из Бурятии грозит большой срок в Новосибирске
Молодые люди пытались сбыть там более полкилограмма синтетических наркотиков
18.10.2022 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru