Михаил Башинов: Жители затопленных в Иркутской области деревень уезжали в Бурятию

В 1959 году по деревням Осинского района начала ходить оценочная комиссия, вспоминает Иван Михайлович. Каждой семье полагалась определенная сумма для переезда на новое место. Так многие узнали, что вскоре им предстоит покинуть Малую родину. Михаил Иванович Башинов родился в деревне Матаган. На момент переселения ему было восемь лет.Семья Башиновых была большой: у героя Соцтруда Ивана Владимировича Башинова подрастали трое сыновей и дочь.







Он посвящен жителям населенных пунктов, затопленных водами Братского водохранилища в начале 60-х годов прошлого века. Проект реализует некоммерческая организация «Байкал». Съемочная группа проекта побывала в четырех муниципалитетах, и один из них - Осинский район. Там под воду ушло много деревень. Моло, Улан-Ирхидей, Матаган в начале 60-х объединили в одно большое село Ирхидей. О глобальном переселении рассказал очевидец тех событий Иван Михайлович Башинов.«Когда в 1960 году разобрали наш дом, плотники сказали, что обратно его собрать будет невозможно - материал слишком ветхий. Тогда отец с братом Николаем поехали в лес, заготовили там сосну отличного качества. Но быстро отстроиться не удалось. Старшие братья ушли в армию, отец Иван Владимирович Башинов был чабаном, много работал. Два года кочевали по разным домам. Зато дом, который поставили в Ирхидее, на новом месте жительства, стоит до сих пор. Мы в него заехали летом 1962 года, но он еще очень крепкий, лет сто легко простоит. Есть и секреты такой долговечности. Брат перед армией успел под венец заложить большие камни, плюс играет роль особая красная сосна», - говорит Иван Михайлович.Достраивали дом, когда старшие братья уже пришли из армии. Жить на новом месте, кстати, решили не все. Многие молодые парни, как и брат Ивана Михайловича, Николай, после затопления решили перебираться дальше, обустроились в Улан-Удэ, пустили там корни.«Если оценивать переселение с разных сторон, то можно сказать, что плюс переезда был в том, что люди вынужденно построили новые дома. В Матагане жили в старых постройках, а тут условия жизни стали несравненно лучше. Появилась средняя школа, детям уже не нужно было ходить на учебу в соседние населенные пункты. Но есть от затопления и минусы. Под воду ушли плодородные земли. Скажу как агроном, что мы лишились лучшей пашни, которая у нас была. Осталась одна глина», - говорит Иван Михайлович.Иван Башинов 30 лет проработал в совхозе «Бильчирский», воспитал троих детей, сейчас у него восемь внуков. Рядом с домом, на котором гордо висит табличка о том, что в нем жил чабан, герой Соцтруда Иван Владимирович Башинов, его потомки поставили еще одну крепкую избу.Проект «Лица затопленных деревень» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.Фото: Ольга Хинданова